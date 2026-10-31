Новый глава Булунского улуса

Александр Дьячковский избран на должность главы Булунского улуса.

Напомним, что Александр Николаевич с 2019 года работал директором заповедника «Усть-Ленский», офис которого располагается в Тикси.25 мая этого года он был назначен временно исполняющим обязанности главы Булунского района. Ранее в мае прежний глава Булунского улуса Андросов Афанасий Афанасьевич досрочно сложил свои полномочия. Районный совет депутатов поддержал его решение.

Александр Дьячковский родом из Мегино-Кангаласского улуса. В 90-ые и нулевые годы он работал в команде Ильи Михальчука, возглавлял управление муниципального жилья в мэрии города Якутска, затем работал председателем комитета по экологии администрации Архангельской области.

В Якутске организовывал соревнования по пулевой стрельбе на дальние дистанции памяти своего деда, ветерана Великой Отечественной войны.

Глава Якутии поздравил главу Булунского улуса с избранием в своем канале max.ru/aisen_nikolaev. «Со стороны республики будем оказывать необходимую поддержку в реализации значимых для района проектов, — обещает Айсен Николаев. — Уверен, что совместная работа позволит добиться конкретных результатов. Желаю Александру Николаевичу крепкого здоровья, сил и успехов на ответственном посту!»

Глава района внезапно сложил полномочия…

Назначен врио главы Булунского улуса

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