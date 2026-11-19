Когда в Верхоянск пришла большая вода, защитная дамба вокруг города ещё не была замкнута. Из девяти запроектированных километров к началу паводка построили около шести. Открытый участок находился с противоположной стороны от направления, откуда пришла вода, поэтому она обошла построенную часть насыпи и вошла в город там, где защиты ещё не было.

Теперь, когда паводок позади и на Верхоянье приходит зима, видно главное: недостроенная дамба уже работала на город, а строители не ушли с объекта, пока вода стояла вокруг.

Как пришла вода

В конце июля в Верхоянском районе после сильных осадков в верховьях Дулгалаха, Сартанга и Бытантая резко поднялись реки. 27 июля в районе ввели режим чрезвычайной ситуации, он действовал до 4 сентября. Тяжелее всего пришлось соседнему Боронуку, где вода дошла до жилых домов и людей эвакуировали.

Большая вода дошла и до Верхоянска. Город встретил её с дамбой, которую ещё не успели замкнуть.

Что произошло в городе

По официальным данным, уровень воды на гидропосте Верхоянск достиг 1056 сантиметров, что выше критического уровня. В городе оказались подтоплены 155 дворовых территорий, вода зашла в 25 жилых домов, пострадали территории восьми социально значимых объектов. Здание городского спортзала залило полностью. Вода затронула улицы Спортивную и Набережную, а также окраины улиц Ленина и Новгородова.

Одна из жительниц вспоминает, что такого лета старожилы не помнят: за сутки под воду ушли огороды и сенокосные угодья. Сначала люди тревожились за зимовку скота, потом стало страшно за сам город.

Когда вода ушла, началась другая работа: откачка воды из подполий, просушка домов, замена полов и утеплителя там, куда вода зашла. Волонтёры вскрывали полы и меняли настилы. В северном городе нельзя ждать, пока всё высохнет само: зима приходит быстро.

Дамба, которая ещё не стала кольцом

Строительство объекта «Инженерная защита г. Верхоянска от паводковых вод» началось в 2025 году. По проекту дамба протянется примерно на девять километров, её высота 4,35 метра, ширина по гребню 20 метров. После завершения она замкнёт город в единый защитный контур.

К началу паводка было готово около шести километров, то есть примерно две трети. Важна и география: недостроенный участок находился с противоположной стороны от той, откуда пришла вода. Поэтому вода не упёрлась в торец насыпи. Она обошла построенную часть и вошла в город через открытый участок.

Готовая часть встала на пути воды и не дала ей свободно разливаться по городу. Подрядчик, ООО «Сахаспецмонтаж-95», вёл работы с опережением графика, и благодаря этому к паводку успели построить больше, чем при обычном темпе. По словам одного из жителей, без этой насыпи последствия были бы тяжелее.

Полностью защитить Верхоянск недостроенная дамба не могла. Но паводок пришёл не к пустому месту: значительная часть будущей защиты уже стояла, и город встретил воду с ней, а не без неё.

Строители остались на объекте

Когда вода поднялась, работы не остановились. На площадке работало около 40 единиц тяжёлой техники, в том числе более десяти экскаваторов и бульдозеров, и свыше 30 механизаторов. Часть специалистов приехала из других районов Якутии, часть были верхоянцы, для которых за насыпью оставались собственные дома и семьи.

Местный житель, наблюдавший за работами, рассказывает, что техника работала прямо в воде, а слабые места укрепляли камнем на ходу. По его словам, в пиковые дни строители трудились круглосуточно.

Вся республика помогала

В Верхоянск шла помощь из Якутска, Нюрбы, Сунтара, Намского улуса и других районов: тёплая одежда, резиновые сапоги, продукты, вода, генераторы, тепловые пушки. По словам волонтёров Верхоянского землячества, предприниматели бесплатно отдавали со складов тепловые пушки. Для города, которому нужно было просушить дома до устойчивых холодов, это была не мелочь.

От шести километров к восьми с половиной

После паводка стройка пошла дальше. К осени тело дамбы сформировано примерно на 8,5 километра из девяти, до замыкания контура остаётся около 500 метров. Уложено и уплотнено около 280 тысяч кубометров песка и грунта, для укрепления откосов использовано порядка 20 тысяч кубометров крупного камня. Отдельный участок берегоукрепления составляет около 700 метров.

Контроль качества включает лабораторные испытания материалов, акты на скрытые работы, фото- и видеофиксацию. Данные о ходе строительства размещаются в Национальной платформе строительных сервисов Якутии, а на объекте установлены камеры онлайн-наблюдения.

Проект, которого Верхоянск ждал несколько лет

Вопрос инженерной защиты города обсуждается не первый год. После паводка 2022 года глава Якутии Айсен Николаев обратился к федеральному центру с предложением профинансировать защитные сооружения в республике, в том числе в Верхоянске. Позднее проект получил федеральную поддержку.

Заметную роль в этом сыграла Галина Данчикова, которая представляла вопрос на федеральном уровне. Как рассказал Николаев, это касается не только дотаций и субсидий, но и конкретных объектов:

«Например, в Верхоянске строится противопаводковая дамба. Решение не состоялось бы, если бы не поддержка Галины Иннокентьевны, которая выгрызала объект и ставила его на многих мероприятиях. Так он появился в федеральном списке».

Подрядчик, ООО «Сахаспецмонтаж-95», работает в Якутии с 2007 года и имеет опыт строительства объектов инженерной защиты, в том числе берегоукрепления в Верхневилюйске. Государственный контракт предусматривает завершение полного комплекса работ 31 октября 2028 года. Твёрдая цена составляет 1,229 млрд рублей, финансирование идёт из федерального бюджета.

Полкилометра до кольца

Паводок 2026 года стал проверкой для сооружения, которое ещё не было завершено. Вода пришла, когда контур оставался разомкнутым, обошла построенную часть и вошла через открытый участок. Но к тому моменту благодаря опережающим темпам уже стояло около шести километров дамбы, а после паводка стройка не останавливалась.

Осталось около 500 метров. По планам строителей, их достроят в следующем году, и тогда Верхоянск впервые окажется внутри замкнутого защитного кольца. Город встретил большую воду с недостроенной защитой и сохранил большую часть жилого сектора. Этим он обязан людям, которые не уходили с дамбы, и тем, кто привёз помощь со всей республики.

Антон ИВАНОВ.