АО «АК «ЖДЯ»: За 10 месяцев текущего года перевезено свыше 420 тысяч пассажиров

За 10 месяцев текущего года услугами АО «АК «ЖДЯ» воспользовались 420,6 тысяч пассажиров, что на 6,8 % выше показателя аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот вырос на 9,7% и составил 443,7 млн пасс-км.

Рост пассажиропотока подтверждает востребованность железнодорожных услуг.

Ежедневно со станции Нижний Бестях с пассажирским поездом можно уехать до всех крупных городов Дальнего Востока. Поезд отправляется в 17.00 часов по местному времени. С пассажирскими поездами в ежедневном режиме отправляются беспересадочные прицепные вагоны до Благовещенска, Иркутска и Владивостока.

Для удобства пассажиров организован трансфер по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях. Отправление трансфера в 14.00 час. с Пункта ожидания «Намыв» (ул. Ларионова,16В).

В переходный период (ориентировочно до 11 декабря) трансфер через реку выполняется судами на воздушной подушке. Стоимость трансфера с учетом доставки от причала Нижний Бестях до железнодорожного вокзала составляет 2200 руб.

Билеты на поезд и талон на трансфер можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», на всех популярных интернет-сервисах по продаже железнодорожных проездных документов, в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России, в билетной кассе в г. Якутске по адресу: 202 мкр, корпус 18/3, Деловой центр ЖДЯ, 1 этаж).

Всю необходимую информацию о пассажирских перевозках можно также получить с помощью бота «Центр поддержки пассажиров ЖДЯ» в национальном мессенджере MAX по ссылке https://max.ru/id1435073060_1_bot .

Справки по тел. 8 924 176 21 62, 8 800 550 06 20