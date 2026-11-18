В Якутии за сутки зарегистрировали пять преступлений и одно ДТП с пострадавшим

Пять преступлений зафиксировали правоохранительные органы Якутии за минувшие сутки. Среди них — грабеж в одном из баров столицы региона, использование поддельных автомобильных документов и нелегальная продажа спиртного, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В Якутске полицейские установили подозреваемого по делу о грабеже. По данным надзорного ведомства, мужчина открыто похитил алкоголь из бара на улице Жорницкого. Кроме того, в столице региона выявили факты использования поддельного водительского удостоверения и фиктивного договора купли-продажи машины, а также случай изменения номера кузова автомобиля. Еще одно нарушение в сфере оборота спиртного зафиксировали в Томпонском районе, где пресекли незаконную торговлю алкоголем.

Расследование уголовных дел и ход процессуальных проверок по всем этим эпизодам находятся на контроле прокуратуры.

Дорожных аварий с погибшими за сутки в регионе не произошло. Единственное серьезное ДТП с пострадавшим случилось в Чурапчинском районе на 164-м километре федеральной трассы «Колыма». Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате аварии 39-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Также за минувшие сутки инспекторы задержали в республике шестерых водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.