Сможете решить в уме за 15 секунд? Калькулятор под запретом! Проверьте свою логику и узнайте тайну загадочного числа 6174.

Устный счёт против ошибок: справитесь с примером 10 + 12 : 4(2 + 1) — 5 с первой попытки?

Кажется, что школьные примеры остаются в прошлом сразу после выпускного, но на самом деле математика сопровождает нас каждый день. Мы пользуемся ею, когда планируем семейный бюджет, сравниваем скидки в магазине, проверяем сдачу и квитанции, меняем пропорции продуктов в рецепте или рассчитываем время в дороге. Даже когда под рукой есть смартфон, привычка считать в уме держит мозг в тонусе и уберегает от досадных просчётов.

Условие задачи

Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для читателей новый математический пример, который хорошо проверяет внимание и знание базовых правил:

10 + 12 : 4(2 + 1) — 5

На первый взгляд здесь нет ничего сложного — только простые числа и знакомые со школы действия. Однако именно на таких выражениях взрослые чаще всего спотыкаются.

Попробуйте решить без калькулятора

Отложите телефон, не открывайте калькулятор и попробуйте посчитать всё в уме. Не торопитесь: внимательно посмотрите на знаки и вспомните правильный порядок действий — рядом со скобками кроется классическая ловушка.

Когда получите свой вариант, сверьтесь с разбором ниже.

Решение и правильный ответ

Правильный ответ — 14.

Разберём вычисления по шагам согласно правилам школьной арифметики:

Сначала выполняем действие в скобках:

2 + 1 = 3.

Опущенный знак между четвёркой и скобкой означает обычное умножение, поэтому пример принимает вид: 10 + 12 : 4 × 3 — 5. Переходим к делению и умножению слева направо:

Эти действия равноправны — у умножения перед скобкой нет преимущества над делением. Поэтому сначала делим:

12 : 4 = 3. Затем выполняем умножение:

3 × 3 = 9.

Теперь выражение упрощается до 10 + 9 — 5. Выполняем сложение и вычитание слева направо:

10 + 9 = 19, а затем 19 — 5 = 14.

Почему многие получают 6? Самая частая ошибка — сразу умножить 4 на результат в скобках (4 × 3 = 12), потом разделить 12 на 12 и посчитать 10 + 1 — 5 = 6. Так нарушается порядок действий слева направо, что и приводит к неверному результату.

Интересный факт про числа

Среди четырёхзначных чисел есть настоящая математическая загадка — постоянная Капрекара, или число 6174, открытая индийским математиком Даттатреей Капрекаром в 1949 году.

Возьмите любое четырёхзначное число, в котором не все цифры одинаковы (например, 3524). Расположите его цифры сначала по убыванию, затем по возрастанию и вычтите из большего меньшее:

5432 − 2345 = 3087

8730 − 0378 = 8352

8532 − 2358 = 6174

Какое бы подходящее число вы ни выбрали (дописывая при необходимости нули спереди, как в 0999), максимум за семь таких шагов вы неизбежно придёте к 6174. А дальше круг замкнётся: 7641 − 1467 снова даст 6174.

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