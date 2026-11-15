Просто нет слов: Очередной погром
Сообщаем, что на теплой автобусной остановке «Курнатовского» совершен акт вандализма.
В результате разбиты мониторы, испачканы стены, подоконник и входная дверь, а также вырван кабель-канал.
В настоящее время готовится заявление в правоохранительные органы для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.
До выяснения обстоятельств и проведения необходимых восстановительных работ остановка будет закрыта.
Напоминаем, что по вопросам работы городского общественного транспорта, содержания тёплых автобусных остановок и улично-дорожной сети вы можете обратиться в колл-центр по номеру 300-900.
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