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16.11.2026 08:52
чтение: 1 мин
Происшествия
#акт вандализма
#Окружная администрация г. Якутска
#теплая остановка

Просто нет слов: Очередной погром

Сообщаем, что на теплой автобусной остановке «Курнатовского» совершен акт вандализма.

В результате разбиты мониторы, испачканы стены, подоконник и входная дверь, а также вырван кабель-канал.

В настоящее время готовится заявление в правоохранительные органы для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

До выяснения обстоятельств и проведения необходимых восстановительных работ остановка будет закрыта.

Напоминаем, что по вопросам работы городского общественного транспорта, содержания тёплых автобусных остановок и улично-дорожной сети вы можете обратиться в колл-центр по номеру 300-900.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Про дороги и транспорт

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