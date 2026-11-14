Происшествия пятницы: наркотики и фейки

Что происходило в республике за последние сутки?

Прошедшая пятница на этот раз была относительно спокойной — не было тяжких преступлений и ДТП. Прокуратура Якутии держит на контроле расследование трех новых уголовных дел:

Наркотики и фейки: В Якутске предотвратили сбыт запрещенных веществ. Там же завели дело за «телефонный терроризм» (ст. 207 УК РФ).

А в Нерюнгринском районе попались перевозчики «левых» сигарет — изъяли 10 коробок с поддельной маркировкой.

Дороги: Страшных аварий с погибшими, к счастью, не было. Но полиция поймала 15 пьяных водителей. Помните: алкоголь и руль несовместимы!

Все материалы находятся под пристальным вниманием прокуратуры республики

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