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14.11.2026 13:16
чтение: 1 мин
Рубрики
#происшествия за сутки
#прокуратура якутии

Происшествия пятницы: наркотики и фейки

две смерти на работе

Что происходило в республике за последние сутки?

Прошедшая пятница на этот раз была относительно спокойной — не было тяжких преступлений и ДТП. Прокуратура Якутии держит на контроле расследование трех новых уголовных дел:

Наркотики и фейки: В Якутске предотвратили сбыт запрещенных веществ. Там же завели дело за «телефонный терроризм» (ст. 207 УК РФ).
А в Нерюнгринском районе попались перевозчики «левых» сигарет — изъяли 10 коробок с поддельной маркировкой.

Дороги: Страшных аварий с погибшими, к счастью, не было. Но полиция поймала 15 пьяных водителей. Помните: алкоголь и руль несовместимы!

Все материалы находятся под пристальным вниманием прокуратуры республики

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Источник: Прокуратура Якутии

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