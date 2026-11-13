Забудьте про обычные бутерброды: эти сырные лепешки с ветчиной на сковороде исчезают со стола за минуту!

Сырные лепешки с ветчиной на сковороде за 15 минут! Пышные, румяные, с тягучим сыром внутри. Простой рецепт на кефире без духовки!

Быстрые сырные лепешки с ветчиной готовятся на основе густого кефирного теста без дрожжей и раскатки. Все ингредиенты смешиваются в одной миске за 5 минут, а обжарка на сковороде под крышкой занимает по 3–4 минуты с каждой стороны. Блюдо заменяет горячие бутерброды, пиццу или хачапури на завтрак. Рецептом этих невероятных сырных лепешек делится наш постоянный автор SakhaLife Анастасия Новгородова.

Время приготовления: 15–20 минут

15–20 минут Количество порций: 3–4 лепешки (диаметр сковороды 20–22 см)

3–4 лепешки (диаметр сковороды 20–22 см) Калорийность (на 100 г): ~245 ккал (Белки: 12 г, Жиры: 13 г, Углеводы: 20 г)

Когда времени на долгую готовку нет, а обычная яичница или тосты уже надоели, на помощь приходят сырные лепешки с ветчиной на сковороде. Главный плюс этого рецепта — вам не придется пачкать руки и стол мукой: тесто делается густым, как на оладьи, а начинка вмешивается сразу внутрь. За счет расплавленного сыра лепешки получаются тягучими внутри и румяными снаружи.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом холодильнике:

Кефир (любой жирности, теплый) — 200 мл (1 стакан)

— 200 мл (1 стакан) Сыр твердый или полутвердый (Российский, Гауда, Сулугуни, Моцарелла) — 150 г

— 150 г Ветчина (из индейки, курицы или свинины) — 120 г

— 120 г Яйцо куриное (категория С1) — 1 шт.

— 1 шт. Мука пшеничная — 140–160 г (около 1 стакана с горкой)

— 140–160 г (около 1 стакана с горкой) Разрыхлитель для теста — 1 ч. л. (или 0,5 ч. л. пищевой соды)

— 1 ч. л. (или 0,5 ч. л. пищевой соды) Свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — небольшой пучок (по вкусу)

— небольшой пучок (по вкусу) Соль — 0,5 ч. л. (ориентируйтесь на соленость сыра и ветчины)

— 0,5 ч. л. (ориентируйтесь на соленость сыра и ветчины) Сахар — щепотка (для баланса вкуса и румяной корочки)

— щепотка (для баланса вкуса и румяной корочки) Растительное или сливочное масло — 1–2 ст. л. для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовьте начинку

Натрите сыр на крупной терке. Ветчину нарежьте мелким кубиком или тонкой соломкой (можно также натереть на крупной терке, если хотите более однородную текстуру). Мелко порубите свежую зелень.

Шаг 2. Замесите жидкую основу

В глубокой миске взбейте венчиком яйцо с солью и щепоткой сахара. Влейте теплый кефир и перемешайте. Если используете соду вместо разрыхлителя, добавьте ее прямо в кефир — начнется реакция с пузырьками, которая сделает тесто воздушным.

Шаг 3. Добавьте муку

Просейте в кефирную смесь муку с разрыхлителем. Тщательно перемешайте венчиком или лопаткой до исчезновения комочков. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.

Шаг 4. Соедините тесто с сыром и ветчиной

Переложите в тесто натертый сыр, нарезанную ветчину и зелень. Перемешайте ложкой, чтобы начинка равномерно распределилась по всей массе.

Шаг 5. Обжарьте сырные лепешки на сковороде

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и слегка смажьте маслом. Выложите часть теста (примерно 3–4 столовые ложки) и разровняйте лопаткой в круглую лепешку толщиной около 1 см. Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до умеренного и жарьте 3–4 минуты, пока нижняя сторона не станет золотистой, а верх не «схватится». Переверните лепешку широкой лопаткой и жарьте еще 2–3 минуты под крышкой до готовности и полного расплавления сыра.

Подавайте сырные лепешки горячими со сметаной, греческим йогуртом или свежими овощами.

Секреты идеальных лепешек (FAQ для хозяек)

Чем заменить кефир? Вместо кефира подойдет ряженка, натуральный несладкий йогурт, простокваша или смесь сметаны с водой/молоком в пропорции 1:1.

Вместо кефира подойдет ряженка, натуральный несладкий йогурт, простокваша или смесь сметаны с водой/молоком в пропорции 1:1. Какой сыр лучше плавится? Идеальное сочетание — 50% полутвердого сыра (для яркого сливочного вкуса) и 50% моцареллы или сулугуни (для аппетитных тягучих сырных нитей).

Идеальное сочетание — 50% полутвердого сыра (для яркого сливочного вкуса) и 50% моцареллы или сулугуни (для аппетитных тягучих сырных нитей). Как хранить готовое блюдо? В холодильнике в закрытом контейнере лепешки хранятся до 2 суток. Перед подачей их достаточно прогреть 30–40 секунд в микроволновке или на сухой сковороде.

К слову…

Сыр — ценный молочный продукт, который дает организму легкоусвояемый кальций и фосфор для крепких костей и зубов, полноценный белок с незаменимыми аминокислотами для мышц и восстановления тканей, а также витамин K2, помогающий направлять кальций в кости и защищать сосуды от кальцификации; благодаря эффекту «молочной матрицы» умеренное потребление сыра (около 30–50 г твердого сыра в день) не повышает сердечно-сосудистые риски так, как можно было бы ожидать по его жирности, однако из-за калорийности и соли сыр полезен именно в небольших порциях и при отсутствии индивидуальной непереносимости.

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