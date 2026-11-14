Новые теплые остановки для якутян

Свои двери в Якутске открыли сразу две теплые остановки. Теперь греться в ожидании транспорта стало намного приятнее по адресам:

• пер. Космонавта Германа Титова

• мкр. Звёздный, сектор А

Пассажиров просят бережно относиться к городскому имуществу, соблюдать чистоту и порядок, не допускать порчи оборудования и поддерживать комфортные условия для всех посетителей. По вопросам работы городского общественного транспорта, содержания тёплых автобусных остановок и улично-дорожной сети вы можете обратиться в колл-центр по номеру 300-900, сообщает @ProAvtobusYkt

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