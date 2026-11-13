Айсен Николаев: С глубокой скорбью воспринял это известие

В Якутии на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Мартын Григорьев

Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда и почетный гражданин Республики Саха (Якутия) Мартын Герасимович Григорьев ушел из жизни на 101-м году. Соболезнования родным и близким фронтовика выразил глава региона Айсен Николаев.

Глава республики отметил в своем канале в мессенджере Max, что с глубокой скорбью воспринял известие о кончине ветерана, и с теплотой вспомнил личные встречи с ним. По словам руководителя региона, Мартын Герасимович навсегда останется в памяти спокойным, скромным и немногословным человеком с большим внутренним достоинством. Айсен Николаев подчеркнул, что фронтовиков в строю остается совсем немного, поэтому каждая беседа с ними и каждое услышанное воспоминание имеют огромную ценность.

Мартын Григорьев родился в селе Кутана Сунтарского района. В 1943 году он был призван в армию и прослужил до 1951 года. В годы войны фронтовик командовал зенитным отделением и принимал участие в боевых действиях против милитаристской Японии. За проявленное мужество и службу он был удостоен ордена Отечественной войны II степени, а также медалей «За победу над Японией» и Жукова.

После демобилизации ветеран вернулся на малую родину, где много лет добросовестно трудился. Вместе с супругой Марией Еремеевной он воспитал четверых детей.

Айсен Николаев добавил, что жизненный путь Мартына Герасимовича служит напоминанием о колоссальном вкладе поколения победителей. Глава Якутии назвал сохранение мира, памяти о защитниках Отечества и передачу детям уважения к труду прямым долгом перед ветеранами, поблагодарив фронтовика за все сделанное для страны.