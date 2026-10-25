Ушел из жизни полковник ВВС — кандидат военных наук Валентин Иванов

Светлая память о Валентине Капитоновиче Иванове

24 октября 2026 года на 82-м году жизни, после тяжелой болезни скончался наш любимый брат, кандидат военных наук, Заслуженный военный специалист Российской Федерации, Отличник воздушного транспорта, Почетный радист, награжденный орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР III степени», обладатель знака «Гражданская доблесть», Почетный гражданин Нюрбинского района, полковник ВВС Иванов Валентин Капитонович.

Валентин Капитонович Иванов отдал служению Родине 37 лет, пройдя путь от рядового летчика в Забайкалье до начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации, заместителя генерального директора института «Аэронавигация». Все эти годы он с полной отдачей сил, знаний и энергии служил интересам обороноспособности страны в Вооруженных силах СССР и РФ.

В.К. Иванов родился 10 апреля 1945 года в селе Нюрба Нюрбинского района Якутской АССР, шестым ребенком в семье Капитона Семеновича и Ефросинии Николаевны Ивановых.

В 1963 году, по окончании Нюрбинской средней школы № 1, он поступил в Ейское высшее авиационное ордена Ленина училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР В.М. Комарова, которое успешно окончил в 1967 году, получив диплом с квалификацией «летчик-инженер». По окончании училища он получил назначение в Забайкальский военный округ в 189-й гвардейский Брестский ордена Суворова авиационный полк истребителей- бомбардировщиков. С 1969 по 1972 гг. проходил службу в должности помощника начальника оперативного отделения штаба авиадивизии. В 1972-1975 гг. учился и преподавал в Военно-воздушной академии им.Ю.А.Гагарина. которую закончил с отличием и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук. В те годы академия была научным центром Военно-воздушных сил и кузницей высококвалифицированных офицеров командного состава.

В 1984 году переведен в Главный штаб ВВС, где занимал должности старшего офицера отдела автоматизации, заместителя начальника Управления автоматизированных систем и средств боевого управления Главного штаба ВВС. Для Валентина Капитоновича годы службы в Главном штабе стали важнейшим этапом профессионального становления как офицера высшего штаба Военно-воздушных сил и как военного ученого. Он занимал различные ответственные должности, приобретая бесценный опыт и авторитет среди коллег, войдя в блестящую когорту офицеров высшей профессиональной подготовки.

В 1992 году военная служба привела его в 24-ое научное экспериментально-исследовательское управление Министерства обороны, где он прослужил до 2000 года, являясь заместителем генерального директора ГосНИИ «Аэронавигация» по спецтематике.

На этой должности Валентин Капитонович проявил себя как высокий профессионал, государственный человек и большой патриот своей страны. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям руководства института в России удалось сохранить единство системы управления воздушным транспортом. И в этом была большая заслуга полковника В.К. Иванова.

На каком бы посту ни находился Валентин Капитонович, он всегда с чувством высокой ответственности выполнял свой долг перед Родиной и народом.

В.К. Иванов прожил честную и достойную жизнь. Он был примером для всей нашей большой семьи, для всех, кто знал его как доброго, надежного и отзывчивого человека.

Его высокие человеческие качества — честность, преданность, профессионализм, надежность и мужская красота — навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал, с кем он вместе учился и служил.

Валентин Капитонович был прекрасным семьянином. С супругой Зинаидой Николаевной они прожили в любви и согласии 60 счастливых лет, достойно воспитали сына Александра, который стал высококвалифицированным врачом.

Безвременный уход Валентина Капитоновича — невосполнимая утрата для всех нас, его родных и близких.

Родные

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