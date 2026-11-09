«ПО СОЛНЕЧНЫМ ТРОПАМ ТВОИМ»

26 октября отметил бы свое 55-летие Алексей Петрович Саввин. Среди тех, кто прошел через золотое время якутской образовательной инноватики, практически нет, кто бы не знал его. Он за свою короткую жизнь успел сделать очень многое. И, как каждый, кто не может жить без движения в новые проблемные поля, какой бы деятельностью он ни занимался, главные свои замыслы оставил тем, кому доверил их реализацию.

Для многих педагогов Таттинского улуса и республики он до сих пор остаётся не просто коллегой, а настоящим Учителем, тем, кто умел зажигать и вести за собой. Учитель по призванию, руководитель с ясным взглядом, автор глубоких и смелых образовательных проектов, тонкий поэт и просто светлый человек.

Алексей Петрович ушёл слишком рано, но успел оставить после себя главное: идеи, которые продолжают жить. В память о нём на республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа & Образовательная марка» учреждена номинация его имени – «Сопровождение индивидуальной образовательной траектории учащихся».

Вернувшись в 2012 году после работы заместителем начальника Таттинского управления образования директором в родную Черкехскую среднюю школу им. П.А. Ойунского, он развернул главный проект своей жизни – программу развития школы как круглогодичного инновационного культурно-образовательного комплекса. Логика простая, но для села масштабная: школа становится центром не только учёбы, но и культурной жизни наслега: трудовые проекты, летние лагеря, творческие лаборатории, вовлечение детей в реальную деятельность.

Черкехская средняя школа в эти дни провела Неделю не просто памяти своего любимого директора, а своей рефлексии и планирования следующих шагов развития, связанных с реализацией инновационных идей Алексея Петровича. Началась неделя с внутришкольного Методического Турнира, в котором сразились четыре междисциплинарных команды: «Интеграция», «Эврика», «Ыллык» и «ПРО».

Команды прошли через три этапа:

«Визитка» — презентация методической концепции, позволяющей конструировать следующие проектные шаги развития, исходя из генезиса педагогической проблематики.

«Урок» — образовательный акт, в котором на практике отражается методическая концепция команды. Предпочтительный вариант – преломление в сегодняшней практике педагогической технологии КУТ («Кэриэн-Уһуйуу-Технология»), базовый алгоритм которой был разработан коллективом школы при непосредственном участии Алексея Петровича еще в 90-е годы ХХ века.

«КТД» — совместное детско-взрослое внеурочное образовательное событие, погружающее обучающихся в традиционные виды хозяйственной деятельности саха.

Оценивание происходило через взаимную оценку командами друг друга.

Победителем стала команда «Ыллык», организовавшая коллективное творческое дело (КТД) с погружением детей в тонкости традиционных видов рыбалки и охоты.

В заключительный день Недели был проведен семинар «Технология КУТ: перспективы аналитико-рефлексивного образования», ставший первой сессией курсов повышения квалификации. Семинар провел доцент Центра стратегии и развития образования ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II Н.И. Бугаев, в свое время работавший в одной связке с А.П. Саввиным, как научный руководитель Черкехской школы, организовавший разработку данной педагогической технологии.

Логическим завершением Недели стал круглый стол «Эн күннээх ыллыккар» («По солнечным тропам твоим»), за которым собрались бывшие коллеги по Таттинскому Управлению образования, ветераны Черкехской школы, друзья, ученики и родственники Алексея Петровича.

А сегодня начинается анализ, рефлексия, осмысление идей Алексея Петровича (в первую очередь его первых шагов по созданию в Черкехе круглогодичного Инновационного культурно-образовательного комплекса «Сардаана») и планирование следующих шагов развития школы в условиях новых вызовов времени.