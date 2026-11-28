SakhaLife представляет новое эссе нашего постоянного автора — профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Агамали Куламовича МАМЕДОВА «Я пишу не для того…».

Я пишу это не для того, чтобы кого-то научить. Я пишу потому, что во мне, как в старом доме, скрипят половицы. Этот скрип — единственное, что доказывает: я ещё здесь. Я не философ и не пророк. Я просто человек, который слишком долго притворялся ровным кирпичом, а потом понял, что из ровных кирпичей получаются только стены. А мне хочется быть лесом.

Вспомните лес. Не тот ухоженный парк с табличками «Проход разрешён», а настоящий, дремучий. Там, в чаще, всё растёт само по себе. Кривые берёзы, чьи стволы обвили камни и не отпустили. Сосны, у которых одна ветка давно засохла, а другая тянется к свету так отчаянно, что кажется, вот-вот переломится. Деревья с дуплами, в которых живут белки и совы. Деревья, пережившие молнию, с расщеплённой вершиной, но всё ещё зелёные. Их никто не поливает, не подрезает, не выпрямляет. Они просто есть. И именно они — настоящий лес.

А теперь представьте делянку. Ровные, гладкие, одинаковые стволы. Их срубили. Их погрузили на машины. Их привезли на фабрику, где из них сделают одинаковые доски, одинаковые стулья, одинаковые шкафы. Их отшлифуют, отлакируют, покроют краской. У них не будет ни сучка, ни трещины. Они станут идеальными. И мёртвыми.

Некоторые срубленные деревья остаются в лесу. Не те, что прошли отбор, не ровные и гладкие, а те, что оказались неудобны: кривые, сучковатые, треснувшие, с дуплом, с косой вершиной. Их оставили. Они остались сами собою, образуя буреломы. А ровные и гладкие пошли на фабрику и там ещё больше обрабатываются. Из них делают одинаковые вещи для одинаковых комнат. Из них делают мебель, которую нельзя узнать среди другой мебели. Из них делают жизнь, в которой нельзя узнать себя.

Эта мысль проста, почти по-детски наивна. Но за ней открывается бездна. Мы живём в мире, обожающем фабрики. Он требует от нас гладкости. Он требует, чтобы мы были ровными кирпичами, из которых можно сложить удобную стену. Он не любит сучков. Он не любит трещин. Он не любит тех, кто растёт не туда. Но если бы лес состоял только из ровных деревьев, он перестал бы быть лесом. Он стал бы складом. А мы — не склад. Мы — лес.

Фабрика начинается рано. В школе нам говорят: пиши ровно, сиди ровно, отвечай ровно. Не высовывайся. Не спорь. Не задавай слишком много вопросов. Потом институт: выбери понятную профессию, представь понятное резюме, иди по понятной лестнице. Потом работа: будь удобным, будь предсказуемым, не приноси в офис свои трещины. Потом социальные сети: отшлифуй свою жизнь до глянца, убери всё, что не помещается в квадрат, сделай вид, что у тебя не было ни ошибок, ни падений, ни странных мыслей.

Я долго верил в эту фабрику. Мне казалось, что гладкость — это и есть взрослость. Что трещины — это недоделки. Что ошибки — это брак. Я старался быть ровным. Я подрезал свои ветки. Я заглаживал сучки. Я шлифовал углы. Я закрашивал трещины. И однажды поймал себя на странном чувстве: я стал удобным, но перестал быть собой. Меня можно было встроить в любую стену. Но в этой стене не было ни одной комнаты, где мне хотелось бы жить.

Фабрика гладкости не злая. Она просто не умеет иначе. Она видит дерево и спрашивает: «Можно ли из него сделать доску?» Она не спрашивает: «Что это за дерево? Кто в нём жил? Какие птицы вили гнёзда? Что оно видело?» Фабрика не виновата. Виноваты мы, когда начинаем думать, что фабрика — единственный способ быть нужным. Когда мы начинаем стыдиться своего леса. Когда мы прячем свои трещины так глубоко, что сами перестаём их помнить.

Но я знаю одно: ровные и гладкие идут на фабрику и ещё больше обрабатываются. А неправильные остаются сами собою. И это не поражение. Это выбор. Иногда — единственный способ выжить.

У каждого из нас есть трещины. Не те, что от старости или небрежности, а те, что от жизни. От ошибок, которые мы совершили и не смогли забыть. От слов, которые мы сказали и о которых жалеем. От путей, которые мы выбрали и которые оказались тупиками. Эти трещины болят. Мы их прячем. Мы их стыдимся. Мы думаем, что если их не видно, то мы — целые. Но это ложь.

Трещина — это не дефект. Это место, где вы отличаетесь от других. Это ваша подпись. Это ваша история. В японской традиции есть искусство кинцуги: разбитую чашу не выбрасывают, а склеивают золотом. Трещины не скрывают, а подчёркивают. И чаша становится не хуже, а дороже. Она становится единственной. В ней появляется память.

Я знал одного человека. Он был машинистом башенного крана. Каждый день он поднимался на высоту, с которой город казался маленьким, а звуки земли стихали. Там, наверху, он чувствовал ясность. Мир подчинялся логике. Всё было правильно. Но однажды он увидел птицу со сломанным крылом. Он потянулся к ней — и упал. Падение длилось секунды, но в эти секунды он увидел землю не сверху. Она летела ему навстречу. Он выжил, но хромота осталась навсегда. На высоту он больше не поднимался. Пожилой врач сказал ему: «Вам нужен велосипед. Иначе нога не простит». Так бывший машинист крана стал курьером. И мир рухнул второй раз. Раньше он смотрел сверху вниз. Теперь оказался внутри потока. И оказалось, что люди двигаются совсем не так, как виделось с высоты. Они сворачивали внезапно. Останавливались без причины. Меняли маршрут из-за запаха кофе, телефонного звонка, внезапно обуявшей тревоги.

Эта хромота — его трещина. Но именно через неё он увидел мир иначе. Он перестал быть ровным деревом. Он стал кривым. И в этой кривизне — его оригинальность.

Уважайте свою оригинальность и свои ошибки. Уважайте свои трещины. Не потому, что они красивы, а потому, что они ваши. Ровные кирпичи не ошибаются. Они просто лежат там, куда их положили. А трещина — это доказательство того, что вы жили. Что вы пытались. Что вы падали и вставали. Что вы — не продукт фабрики.

В шахматах пешки — самый расходный материал. Они идут вперёд, на верную смерть, чтобы открыть дорогу ферзю или ладье. Ими жертвуют без сожаления. Но без них не бывает победы. Неправильные мысли — это пешки. Они неудобны. Они нелогичны. Они противоречат тому, что мы знаем. Они мешают, путаются под ногами. Их хочется отбросить. Но именно они выполняют функцию передовых пешек. Они погибают, но приводят к победе.

Мы привыкли думать, что мысль должна быть сразу правильной. Что если она не вписывается в учебник, то она useless. Что если она не приносит немедленной пользы, то она пустая. Но история науки и культуры говорит другое. Почти каждая большая идея сначала выглядела как ошибка. Коперник сказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Это была неправильная мысль. Она противоречила всему, что знали люди. Его высмеивали. Его считали безумцем. Но эта мысль погибла, чтобы родилась новая астрономия. Дарвин сказал, что человек произошёл от обезьяны. Это была неправильная мысль. Она оскорбляла религиозные чувства. Её отвергали. Но она погибла, чтобы родилась биология. Эйнштейн сказал, что время не абсолютно. Это была неправильная мысль. Она разрушала здравый смысл. Но она погибла, чтобы родилась физика XX века.

Неправильная мысль не обязана выжить. Она обязана сделать ход. Она обязана открыть пространство. Она обязана умереть так, чтобы на её месте выросло что-то другое. В этом её достоинство. В этом её функция. Пешка не мечтает стать ферзём. Она идёт вперёд. И этим меняет партию.

Я часто думаю о том, сколько неправильных мыслей я выбросил, потому что они казались слишком странными. Сколько раз я говорил себе: «Это несерьёзно», «Это не пригодится», «Это не по правилам». А потом видел, как кто-то другой произносит ту же мысль вслух — и она становится открытием. Мы не потому не создаём новое, что у нас нет идей. Мы не создаём новое, потому что слишком быстро убиваем своих пешек. Мы не даём им сделать ход.

Не бойтесь неправильных мыслей. Не бойтесь ошибаться. Ошибка — это не конец. Это начало. Это пешка, которая уже сделала свой ход.

Здание современной науки строится из неправильных камней, а не из ровных кирпичей. Это не метафора. Это буквальная истина. Научная революция XX века началась не с гладких, отшлифованных теорий, а с трещин в старых. Квантовая механика родилась из «неправильного» наблюдения: энергия излучения оказалась не непрерывной, а дискретной. Теория относительности родилась из «неправильного» вопроса: что будет, если бежать за лучом света? Теория Большого взрыва родилась из «неправильного» факта: галактики разбегаются.

Каждый из этих камней был неправильным. Он не вписывался в гладкую стену классической физики. Он торчал. Он резал глаз. Его пытались отшлифовать, подогнать, выбросить. Но именно он становился краеугольным. Именно он держал на себе всё здание.

Наука вообще устроена странно. Мы привыкли думать, что учёный — это человек, который знает правильные ответы. Но настоящий учёный — это человек, который умеет задавать неправильные вопросы. Он смотрит на гладкую стену и спрашивает: «А что, если в ней есть трещина?» Он берёт камень, который все считают мусором, и проверяет: «А что, если это не мусор?» Он не боится выглядеть глупо. Он не боится ошибаться. Он знает: отрицательный результат — тоже результат. Ошибка — это не позор. Это экспериментальный факт. Это ещё один неправильный камень, из которого можно что-то построить.

Здание науки не может быть построено из ровных кирпичей, потому что ровные кирпичи не сцепляются друг с другом. Они ложатся ровно, но при первом же толчке рассыпаются. А неправильные камни — с выступами, с впадинами, с шероховатостями — цепляются друг за друга. Они держат. Они выстоят.

Это касается не только науки. Это касается любой жизни. Любая настоящая школа, любая настоящая семья, любая настоящая дружба строится не из идеальных людей, а из людей с трещинами. Из людей, которые умеют цепляться друг за друга своими несовершенствами. Из людей, которые не боятся быть неправильными камнями.

В жизни неправильные мысли тоже работают как пешки. Вы просыпаетесь утром и думаете: «А что, если я всё брошу и уеду в другой город?» Это неправильная мысль. Она нелогична. У вас есть работа, квартира, обязательства. Но эта мысль делает ход. Она открывает пространство. Вы начинаете думать: «А что, если я сменю профессию? А что, если я напишу книгу? А что, если я просто выйду на улицу и пойду не туда?» Ни одна из этих мыслей может не сработать. Они погибнут. Но они приведут к победе. Потому что они сдвинут вас с места.

Мы слишком серьёзно относимся к своим мыслям. Мы думаем, что каждая мысль должна быть правильной, полезной, продуктивной. Но мысль — это не товар. Мысль — это движение. Она не обязана быть правильной. Она обязана быть живой. Она обязана сделать ход.

В творчестве это особенно заметно. Художник делает сотни набросков, которые никуда не идут. Писатель пишет главы, которые потом вырезает из своего романа. Музыкант записывает десятки версий одной песни, чтобы оставить одну. Все эти неправильные мысли — пешки. Они погибают, но именно из них рождается окончательная форма. Если бы художник боялся неправильных набросков, он никогда бы не нашёл правильный. Если бы писатель боялся плохих глав, он никогда бы не написал хорошую книгу.

Я думаю, что главный враг творчества — не отсутствие таланта, а страх перед неправильностью. Мы боимся сделать плохо. Мы боимся выглядеть глупо. Мы боимся, что наша пешка погибнет. Но пешка всегда погибает. В этом её смысл. В этом её сила.

Мы живём в эпоху подражания. Все смотрят друг на друга и друг за другом же повторяют. Ремейки, сиквелы, перезагрузки. Одинаковые фильмы, одинаковые книги, одинаковые мысли. Оригинальность покидает хит-парады. Странность становится редкостью, почти нарушением приличий. Алгоритмы подсказывают нам, что смотреть, что читать, что думать. Они предлагают нам гладкие, ровные, проверенные варианты. Они не любят трещин. Они не любят сучков. Они не любят леса.

Но я говорю вам: не прячьтесь. Если вы чувствуете себя белой вороной — не прячьтесь. Скорее всего, именно вы запускаете следующий тренд, а остальные лишь снимут с вас кальку. Из вашей идеи сделают бренд. А шедевр — никогда. Шедевр не делается по кальке. Шедевр делается из трещин.

Оригинальность — это не умение придумать что-то, чего не было. Это умение быть собой в мире, который требует, чтобы вы были кем-то другим. Это умение сохранить свою кривизну, когда все вокруг требуют гладкости. Это умение остаться в лесу, когда прочие идут на фабрику.

Я не идеализирую странность. Странность может быть пустой, разрушительной, глупой. Но странность, которая идёт от подлинности, — это единственный источник нового. Ровные кирпичи не создают архитектуру. Они создают стену. Архитектура начинается с неправильного камня, который не вписывается в стену.

Лес — это не только метафора личности. Это метафора общества. Общество, которое состоит только из ровных деревьев, — это не лес. Это плантация. В плантации всё растёт ровно, всё приносит прибыль, всё предсказуемо. Но в плантации нет жизни. Там нет птиц, которые вьют гнёзда в дуплах. Там нет зверей, которые прячутся в буреломах. Там нет грибов, которые растут на пнях и поваленных стволах. Там нет тайны.

Настоящее общество — это лес. В нём есть кривые деревья, сломанные ветки, старые пни, молодые побеги. В нём есть люди, которые не вписываются в стандарт. Люди с трещинами. Люди с ошибками. Люди с неправильными мыслями. Если мы вырубим их всех, чтобы построить плантацию, мы потеряем не только их. Мы потеряем себя.

Я не призываю романтизировать разрушение. Трещина — не оправдание грубости, лени, жестокости. Уважать свои ошибки — не значит отказываться их исправлять. Уважать свою оригинальность — не значит отказываться расти. Речь о другом. Речь о том, чтобы не стыдиться своей неправильности. Не прятать её. Не отшлифовывать до полного исчезновения. Речь о том, чтобы понимать: некоторые трещины нужно залечивать, а некоторые — оставлять, потому что через них проходит свет.

Как это сделать? Как уважать свои трещины, если всю жизнь учили обратному? Я не знаю универсального рецепта. Но я знаю несколько вещей, которые помогают.

Первое: перестаньте сравнивать себя с фабрикой. Фабрика не ваш стандарт. Лес — ваш стандарт. В лесу нет двух одинаковых деревьев. В лесу нет правильного и неправильного. Есть живое и мёртвое. Если вы живы, вы уже правильны.

Второе: начните вести дневник своих неправильных мыслей. Записывайте всё, что кажется вам странным, неудобным, неуместным. Не оценивайте. Не шлифуйте. Просто записывайте. Через месяц перечитайте. Вы увидите, что некоторые из этих мыслей уже сделали ход. Некоторые погибли. Некоторые привели к победе.

Третье: найдите людей, которые не требуют от вас гладкости. Людей, с которыми можно быть кривым. Людей, которые не будут шлифовать вас своими советами. Это редкость. Но это возможно. Настоящая дружба начинается там, где можно показать свою трещину и не услышать: «Тебе надо исправиться».

Четвёртое: перестаньте бояться ошибок. Ошибка — это не приговор. Это информация. Это пешка, которая сделала ход. Если вы ошиблись, значит, вы попробовали. Если вы попробовали, значит, вы живы. Если вы живы, значит, у вас есть шанс.

Я долго не мог написать этот текст. Мне казалось, что он слишком странный. Слишком личный. Слишком неправильный. Мне хотелось его отшлифовать, выпрямить, сделать гладким. Мне хотелось убрать из него все трещины. Но потом я понял: если я уберу трещины, это будет не мой текст. Это будет фабрика. А я не хочу быть фабрикой.

Я вспоминаю старую дверь в доме моей бабушки. Она скрипела. Её много раз пытались смазать, подстругать, выпрямить. Но она всё равно скрипела. И этот скрип был голосом дома. Когда я приезжал, я слышал этот скрип и понимал: я дома. Если бы дверь была гладкой, я бы не узнал её. Если бы она не скрипела, я бы не почувствовал, что вернулся.

Мы боимся скрипа. Мы думаем, что скрип — это недоделка. Но иногда скрип — это единственное, что доказывает: дом ещё жив. Иногда трещина — это единственное, что доказывает: человек ещё жив.

Я не знаю, каким будет будущее. Но я знаю, что оно не будет построено из ровных кирпичей. Ровные кирпичи уже есть. Они лежат на складах. Из них уже построены стены, которые нам не нравятся. Будущее будет построено из неправильных камней. Из тех, что не вписались в старые стены. Из тех, что остались в лесу. Из тех, что не пошли на фабрику.

Наука будущего будет строиться не из гладких теорий, а из трещин. Из ошибок, которые мы пока не понимаем. Из неправильных мыслей, которые пока кажутся безумными. Искусство будущего будет строиться не из копий, а из оригинальностей. Из людей, которые не побоялись быть кривыми. Общество будущего будет строиться не из одинаковых людей, а из разных. Из людей с трещинами. Из леса.

Если мы хотим будущего, мы должны научиться уважать свои и чужие ошибки. Мы должны научиться уважать свою и чужую оригинальность. Мы должны научиться оставлять место для неправильных камней. Мы должны научиться не шлифовать всё до конца. Потому что в конце остаётся только гладкость. А гладкость — это смерть.

Я пишу это не для того, чтобы кого-то научить. Я пишу потому, что во мне скрипят половицы. И этот скрип — единственное, что доказывает: я ещё здесь. Я — неправильный камень. Я — трещина. Я — пешка, которая погибнет, но приведёт к победе.

Я не знаю, правильно ли это эссе. Скорее всего, нет. В нём много лишнего, много странного, много неправильного. Но я не буду его шлифовать. Я оставлю его таким, каким оно родилось. Потому что я хочу, чтобы оно осталось в лесу. Я хочу, чтобы оно было самим собою.

Уважайте свою оригинальность и свои ошибки. Уважайте свои трещины. Не потому, что они красивы, а потому, что они ваши. Ровные деревья идут на фабрику. Кривые остаются в лесу. И только лес — живой.

Если вы дочитали до этого места, значит, вы тоже. Не бойтесь. Лес большой. В нём хватит места для всех нас — кривых, треснувших, неправильных. Живых.

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Агамали МАМЕДОВ, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.