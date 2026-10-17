Процесс: как бездушная машина уволила директора школы…

Больше ста лет назад Франц Кафка написал роман о том, как человека уничтожает машина, в которой никто не виноват. Чиновники в «Процессе» не злодеи. Каждый честно выполняет свою маленькую функцию, ссылается на порядок и передаёт дело дальше. А в конце пути оказывается человек, которого раздавили, так и не объяснив за что.

История с увольнением директора школы № 1 Таисии Гороховой аналогичная машина в якутских декорациях. Директора уволили без объяснения причин. Родители, которые весь день пытались выяснить почему, прошли по кругу инстанций и вернулись ни с чем. Формально все действовали правильно. По существу — никто не ответил.

Машина без лица

Герой романа «Процесс», Йозеф К., банковский служащий, однажды утром узнаёт, что арестован. Обвинения ему не предъявляют. Стражи вежливы, инспектор корректен, никто не повышает голоса. Его даже не сажают в тюрьму, он может ходить на работу, жить как прежде. Только теперь над ним идёт процесс, смысл которого ему не объясняют.

Герой романа ищет ответ. Он ходит в суд, который заседает на чердаках доходных домов, нанимает адвоката, обращается к людям со связями. Все охотно рассуждают о процедуре, о сроках, о том, к кому лучше обратиться. Никто не может сказать, в чём его вина. И постепенно становится ясно, что это не тайна: такого вопроса в этой системе просто не существует.

В этом главный ужас романа. Машина не злая — она бездушная. У неё нет лица, которому можно задать вопрос, и нет человека, который отвечает за результат. Каждое звено сделало своё, а итог не принадлежит никому.

Один день по инстанциям

16 октября родители пришли к мэру Якутска Дмитрию Садовникову. Из всей делегации он принял одного человека, председателя родительского комитета. Обращение приняли. Ответа не дали.

Вечером родители добрались до управления образования. Начальник Андрей Новоприезжий сообщил, что трудовой договор расторгнут по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ. Если директор не согласна, она вправе обратиться в суд. На этом разговор о причинах закончился.

Обратите внимание: никто не нарушил порядок. Мэр принял обращение. Управление назвало правовое основание и разъяснило право на обжалование. Каждое звено отработало безупречно. И именно поэтому на простой человеческий вопрос — за что? — ответа нет ни у кого.

Статья вместо причины

Почему уволили директора? Ответ, который дала система, честен в своей бездушности: ни почему и ни за что. Пункт 2 статьи 278 ТК РФ позволяет собственнику прекратить договор с руководителем организации просто своим решением. Для муниципальной школы собственник — город. Причину называть не нужно.

Это не наказание и не взыскание. Не нужна проверка, не нужно брать объяснения, не нужно доказывать вину. Взамен статья 279 ТК РФ требует выплатить компенсацию не ниже трёхкратного среднего месячного заработка. Закон, по сути, позволяет оплатить право не объяснять.

Конституционный суд РФ в постановлении от 15 марта 2005 года № 3-П признал эту норму допустимой, но предупредил: решение собственника не может быть произвольным. Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 2 июня 2015 года № 21 добавил, что суд вправе признать увольнение незаконным при злоупотреблении правом или дискриминации. Но доказывать произвол придётся самой Гороховой, не зная мотива, который ей так и не назвали.

Это и есть притча Кафки «Перед законом». Человек стоит у открытых врат закона, но войти не может. Двери суда для Гороховой формально открыты. Только оспаривать ей предстоит причину, которой официально не существует.

Если директора уволили за нарушения, которые нашли надзорные органы, для этого есть дисциплинарные основания. Но там вину нужно доказывать, а директор может возражать. Статья 278 ТК РФ избавила бюрократическую систему от этой необходимости. Официально Гороховой не предъявлено ни одной претензии.

Машина наказывает за собственные сбои

Самое показательное прозвучало на той же встрече. Родителям сообщили, что все нарушения, выявленные надзорными органами, уже устранены. Значит, школа под руководством Гороховой с замечаниями справилась. Нерешёнными остались только ограждение и вентиляция и их установят в следующем году.

Но это не обязанность директора. По статье 9 Федерального закона Об образовании в Российской Федерации содержание зданий муниципальных школ и обустройство прилегающих к ним территорий — задача органов местного самоуправления. Забор и вентиляция зависят от денег и решений учредителя, то есть мэрии. Директора убрали сейчас, а то, за что отвечает сам город, отложили на год.

Дальше машина действует так же механически. Исполнять обязанности директора назначили человека со стороны. Завуча школы № 1, который знает коллектив изнутри, обошли. Человеку со стороны придётся вникать в дела в начале учебного года и, по всей видимости, сразу подписывать договор временного содержания. Родители недоумевают, почему решили именно так. Объяснений нет и здесь.

Для бездушной системы это логично. Ей не важно, кто знает школу. Ей важно, чтобы должность была занята, а бумага подписана.

Итог

Роман «Процесс» заканчивается в каменоломне. Накануне своего тридцать первого дня рождения Йозефа К. уводят двое молчаливых людей и казнят. Он так и не узнал, в чём его обвиняли, и не увидел ни одного судьи. Последнее, что он чувствует, это стыд, которому суждено пережить его самого.

В Якутске, к счастью, речь не о жизни. Но сама схема узнаваема до деталей. Директора, к которой официально нет ни одной претензии, отстранили без объяснений. Родителям ответили номером статьи. Работы, за которые отвечает город, перенесли на год. В школу назначили человека со стороны. И ни одно звено системы не обязано объяснять, почему всё сложилось именно так.

В этом и состоит проблема. Бездушная бюрократическая машина опасна не жестокостью, а тем, что в ней невозможно найти того, кто ответит. Закон не обязывает называть причину увольнения, но и не запрещает её назвать. Значит, молчание — это не требование закона, а выбор конкретных людей.

У Кафки суд не имел лица. У этой истории лица есть: мэр Якутска и начальник управления образования. Разница с романом в том, что им ещё можно задать вопрос. И родители школы № 1 его уже задали.

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