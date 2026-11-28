ДТП в центре Якутска

На снимке: сегодня, 28 января. произошло ДТП в самом центре Якутска — на перекрёстке ул.Октябрьская и пр.Ленина: столкнулись иномарки Премио и Королла. Видео от подписчика опубликовал @crimyakutiaru. Информации от ГИБДД пока не было.

Наезды на несовершеннолетних

Всего за прошедшую пятницу в Госавтоинспекция Якутии зафиксировала два ДТП в Якутске и Мирном , жертвами которых стали несовершеннолетние. К счастью, фатальных исходов в этих авариях удалось избежать.

По информации Мирнинской госавтоинпекции, 27 ноября около полудня 28-летний мужчина за рулем Toyota Premio ехал по улице 40 лет Октября Мирного. На перекрестке с Ленинградским проспектом он не уступил дорогу ребенку, который шел по «зебре» на зеленый свет. Итог печальный: 7-летний пешеход получил травмы и был экстренно госпитализирован. Сам водитель в аварии не пострадал, а алкотестер показал, что он был абсолютно трезв.

Мужчина находится за рулем с 2017 года, однако в текущем 2026 году он уже трижды привлекался к административной ответственности. Дважды его ловили на грубом нарушении правил перевозки детей, а еще один раз — на езде без ремня безопасности. То есть к безопасности — своей и чужой — он относится, мягко говоря, халатно. Сейчас Госавтоинспекция Мирнинского района проводит административное расследование.