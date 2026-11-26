В Намском районе будут судить охотника за причинение смерти по неосторожности

Прокурор Намского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Якутска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в сентябре 2026, обвиняемый, находясь в местности «Кердугэн» Намского района, во время охоты на копытных животных, имея соответствующую лицензию на добычу охотничьих ресурсов, вооружившись карабином и тепловизионным прицелом, в ходе поиска дикого животного в зарослях лесного массива увидел тепловое пятно и ошибочно приняв его за особь косули, произвел один выстрел в сторону предполагаемого животного.

В результате его действий пуля попала в грудь другого охотника, который в это время разделывал свою добычу в лесу. Мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.