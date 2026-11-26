Мороз минус 50, замёрзшая машина, отключение света. Сможете выжить в якутскую зиму? Пройдите тест из 10 вопросов и узнайте свой уровень — от Легенды зимы до Экстренной подготовки.

якутская зима

Якутская зима — это не просто время года. Это экзамен, который каждый год сдают все жители республики. Но даже те, кто прожил здесь всю жизнь, иногда оказываются не готовы к капризам природы. Проверьте себя: сможете ли вы пережить мороз в минус 50 без паники и обморожений? Ответьте на 10 вопросов и узнайте свой уровень подготовки.

Якутия — самый холодный обитаемый регион планеты. Здесь зимой замерзают автомобили, лопаются трубы, а поход до магазина превращается в полноценную экспедицию. Мы составили тест на основе реальных ситуаций, с которыми сталкивается каждый житель республики. Никаких абстракций — только жизнь.

Отвечайте честно. За каждый вариант начисляется определённое количество баллов. В конце подсчитайте сумму и найдите свой результат.

Вопрос 1. На улице минус 48. Вам нужно дойти до работы пешком 15 минут. Что вы наденете?

А) Пуховик, шапку и перчатки. Обычная прогулка.

Б) Термобельё, флисовую кофту, пуховик, унты, балаклаву, двойные рукавицы. Проверю, не забыл ли запасные стельки.

В) Вызову такси. За 15 минут можно отморозить нос.

Г) Останусь дома. Возьму удалёнку или больничный.

Вопрос 2. Утром вы обнаруживаете, что машина не завелась. Ваши действия?

А) Попробую завести ещё раз. Может, со второго раза получится.

Б) Достану провода и попрошу «прикурить» у соседа. Если не выйдет — сниму аккумулятор и занесу в тепло.

В) Позвоню в службу эвакуации и поеду на автобусе.

Г) Начну паниковать и писать в чат дома: «Кто-нибудь, помогите!»

Вопрос 3. В квартире внезапно отключили электричество. На улице минус 45. Что вы сделаете в первую очередь?

А) Подожду полчаса. Наверное, скоро включат.

Б) Утеплю окна одеялами, достану газовую горелку или свечи, надену термобельё. Позвоню в диспетчерскую и узнаю сроки ремонта.

В) Поеду к родственникам или друзьям, у которых есть свет.

Г) Лягу под три одеяла и буду ждать.

Вопрос 4. Вы идёте по улице и чувствуете, что начинает неметь кончик носа. Ваши действия?

А) Потру нос варежкой. Так быстрее согреется.

Б) Зайду в ближайшее тёплое помещение. Растирать обмороженный участок нельзя — можно повредить ткани.

В) Подышу на нос через шарф и пойду дальше.

Г) Не обращу внимания. Само пройдёт.

Вопрос 5. Сколько пар перчаток и рукавиц у вас в зимнем гардеробе?

А) Одна пара. Мне хватает.

Б) Минимум три: тонкие для города, тёплые для улицы, запасные в машине и в рюкзаке.

В) Две. Одни ношу, вторые на сменку.

Г) Не считал. Наверное, где-то одна завалялась.

Вопрос 6. Вы едете на машине за город. Расстояние — 200 километров. Что обязательно лежит в багажнике зимой?

А) Ничего особенного. Зимой дороги чище.

Б) Трос, лопата, запас топлива, тёплый плед, термос с горячим чаем, запасные свечи зажигания, фонарик и полностью заряженный пауэрбанк.

В) Запаска и домкрат. Остальное не нужно.

Г) Пара пакетов из магазина. На всякий случай.

Вопрос 7. Как вы готовите трубы и систему отопления частного дома к зиме?

А) Никак. Если что-то замёрзнет — вызову мастера.

Б) Утепляю трубы до наступления морозов, проверяю котёл, запасаюсь дровами или углём на весь сезон. Знаю, где перекрывается вода.

В) Прошу соседа или родственника помочь. Сам не разбираюсь.

Г) Живу в квартире. Не знаю, о чём речь.

Вопрос 8. Ваш ребёнок собирается гулять при минус 40. Что вы скажете?

А) «Оденься теплее и иди гулять. Свежий воздух полезен.»

Б) Проверю, надел ли термобельё, не открыто ли лицо, сухие ли варежки. Дам с собой термос. Скажу: «Не больше 20 минут, потом домой.»

В) «Никуда не пойдёшь. Сиди дома.»

Г) «Сам решай, ты уже взрослый.»

Вопрос 9. В магазине вы видите, что ценник на гречку вырос на 40%. Ваша реакция?

А) Куплю по новой цене. Что делать.

Б) Не удивлюсь. У меня дома запас круп, консервов и макарон на 2–3 месяца. Я закупаюсь заранее, в октябре.

В) Напишу гневный пост в соцсетях.

Г) Перейду на картошку.

Вопрос 10. Сосед звонит в 6 утра: у него замёрзла машина, просит прикурить. На улице минус 52. Вы:

А) Скажу, что слишком холодно, и предложу вызвать эвакуатор.

Б) Выйду, помогу. Но сначала надену два слоя, шапку-ушанку и возьму запасной аккумулятор. Знаю: сегодня я помогу ему, завтра он поможет мне.

В) Скажу, что сплю, и положу трубку.

Г) Предложу ему прийти погреться к себе, а машину оставить до обеда.

Подсчёт баллов

За каждый ответ начислите баллы:

А — 1 балл

Б — 3 балла

В — 2 балла

Г — 0 баллов

Сложите все баллы и найдите свой результат ниже.

Результаты

25–30 баллов: Легенда якутской зимы

Вы — коренной зимовщик. Мороз для вас не враг, а привычная среда. Вы знаете, как завести машину в минус 50, чем отличаются унты от валенок и почему нельзя растирать обмороженный нос. Соседи обращаются к вам за советом, а ваш дом переживёт любой апокалипсис. Единственный совет: не забывайте, что даже самые опытные иногда переоценивают свои силы. Берегите себя.

15–24 балла: Уверенный зимовщик

Вы неплохо подготовлены и знаете основные правила выживания. Но есть пробелы: возможно, вы не всегда держите запас топлива в машине или забываете про запасные стельки. Совет: проведите ревизию зимнего гардероба и автомобиля до наступления настоящих морозов. Один вечер подготовки сэкономит вам нервы в январе.

7–14 баллов: Теплолюбивый горожанин

Зима для вас — стресс, а не сезон. Вы предпочитаете такси, доставку и три одеяла. Это не стыдно, но опасно: в Якутии ситуация может измениться за минуты. Совет: составьте список экстренных телефонов, купите термобельё и хотя бы раз потренируйтесь «прикуривать» машину. Знания, которые не нужны каждый день, спасают жизнь в тот единственный день, когда они нужны.

0–6 баллов: Экстренная подготовка нужна немедленно

Вы не готовы к якутской зиме. Совсем. Если завтра отключат свет на сутки, вы останетесь без тепла, еды и связи. Это не шутка. Срочные шаги: купите тёплую обувь, запаситесь свечами и спичками, узнайте номера аварийных служб, попросите опытного соседа показать, как утеплить окна. И да — заведите пауэрбанк. Прямо сейчас.

Якутская зима не прощает беспечности, но щедро вознаграждает тех, кто готовится заранее. Этот тест — не приговор, а чек-лист. Если вы нашли свои слабые места, у вас ещё есть время всё исправить до настоящих морозов.

Какой результат у вас? Напишите в комментариях: сколько баллов набрали и какой вопрос оказался самым неожиданным. Отправьте тест друзьям и коллегам — посмотрим, кто в вашем окружении настоящий зимовщик, а кому пора закупать термобельё.

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