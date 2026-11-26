Тест на грамотность: найдите ошибки в четырех фразах
Тест на грамотность от Евдокии Сутаковой
Ну что, проверим, насколько хорошо мы знаем русский язык? Даже самые простые слова порой заставляют сомневаться: а правильно ли я говорю?
Учитель русского языка Марианна Романова в беседе с SakhaLife отметила: «Одна из самых распространённых ошибок — это неправильное определение грамматического рода существительных. Мы часто ориентируемся на звучание слова или привычные выражения, забывая, что в русском языке род не всегда можно определить интуитивно».
Поэтому я подготовила небольшой тест. Попробуйте найти ошибки в четырех фразах, не заглядывая сразу в ответы.
- Вся картофель.
- Резвый пони.
- Платяный моль.
- Настоящее мафиози.
Как думаете, где ошибка? А может, их несколько? Давайте проверим!
Правильные ответы
1. «Вся картофель» — ошибка.
Правильно: весь картофель. Это существительное мужского рода. А вот «картошка» — женского: вся картошка.
2. «Резвый пони» — правильно.
Слово «пони» — несклоняемое существительное мужского рода. Если речь о самке, можно сказать «резвая пони».
3. «Платяный моль» — ошибка.
Правильно: платяная моль. Слово «моль» женского рода, поэтому прилагательное тоже должно быть женским.
4. «Настоящее мафиози» — ошибка.
Правильно: настоящий мафиози. Это несклоняемое существительное мужского рода, если речь идет о мужчине.
Сколько ошибок вы нашли?
Ошибки были в первой, третьей и четвертой фразах. Правильным оказалось только словосочетание «резвый пони».
Вот такой небольшой тест! Иногда достаточно вспомнить род одного слова, чтобы не допустить ошибку. А сколько правильных ответов удалось дать вам?
Другие примеры
Тест на грамотность: Найдите 2 ошибки в этих коварных числительных
Читайте также:
Ещё по теме
-
-
-
Какой ты тип соседа по даче? Тест на 10 вопросов, после которого в СНТ на тебя посмотрят иначеПройди тест «Какой ты тип соседа по даче?» и узнай, кем тебя считают в СНТ: тем, кто косит в 6 утра, или тем, кто угощает вареньем! 10 вопросов, 5 забавных типажей и повод посмеяться над собой — и заодно отправить результат в чат соседей. А ещё добавили пару фактов про режим тишины — чтобы шутки были с долей правды.19 часов назад5180
-
-
-
-
-
-
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий