Упражнение по русскому языку: сможете верно определить род существительных?

Тест на грамотность от Евдокии Сутаковой

Ну что, проверим, насколько хорошо мы знаем русский язык? Даже самые простые слова порой заставляют сомневаться: а правильно ли я говорю?

Учитель русского языка Марианна Романова в беседе с SakhaLife отметила: «Одна из самых распространённых ошибок — это неправильное определение грамматического рода существительных. Мы часто ориентируемся на звучание слова или привычные выражения, забывая, что в русском языке род не всегда можно определить интуитивно».

Поэтому я подготовила небольшой тест. Попробуйте найти ошибки в четырех фразах, не заглядывая сразу в ответы.

Вся картофель. Резвый пони. Платяный моль. Настоящее мафиози.

Как думаете, где ошибка? А может, их несколько? Давайте проверим!

Правильные ответы

1. «Вся картофель» — ошибка.

Правильно: весь картофель. Это существительное мужского рода. А вот «картошка» — женского: вся картошка.

2. «Резвый пони» — правильно.

Слово «пони» — несклоняемое существительное мужского рода. Если речь о самке, можно сказать «резвая пони».

3. «Платяный моль» — ошибка.

Правильно: платяная моль. Слово «моль» женского рода, поэтому прилагательное тоже должно быть женским.

4. «Настоящее мафиози» — ошибка.

Правильно: настоящий мафиози. Это несклоняемое существительное мужского рода, если речь идет о мужчине.

Сколько ошибок вы нашли?

Ошибки были в первой, третьей и четвертой фразах. Правильным оказалось только словосочетание «резвый пони».

Вот такой небольшой тест! Иногда достаточно вспомнить род одного слова, чтобы не допустить ошибку. А сколько правильных ответов удалось дать вам?

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