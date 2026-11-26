В Оймяконском районе по иску прокурора ребенку выплачена компенсация морального вреда

Прокуратура Оймяконского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних.

Установлено, что во время образовательного процесса учитель начальных классов одной из школ района поставила восьмилетнего ребенка в угол, при этом проявляя грубость, толкнула его. В результате толчка ребенок ударился головой об стену и получил телесное повреждение в виде синяка на левой щеке.

За грубое обращение с учеником, нарушение педагогической этики учителю приказом директора школы объявлен выговор.

По иску прокурора в пользу мальчика с администрация района как учредителя и с образовательной организации взыскана компенсация морального вреда в сумме 70 тыс. рублей, которая в настоящее время выплачена.