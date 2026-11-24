Луна в Близнецах обещает насыщенный день. Одних знаков зодиака ждут романтические встречи и приятные сюрпризы, другим стоит внимательнее следить за деньгами.

гороскоп на 25 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 25 ноября 2026: 16, 17 лунный день. Убывающая Луна. После 08:05 утра 26 ноября по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, поскольку сегодня повышена вероятность неприятных происшествий. Тем не менее это дружелюбный, позитивный день.

Вам доставят радость общение с детьми, светские мероприятия и романтические встречи.

Отношения с партнерами, супругами и близкими друзьями также будут теплыми, а окружающие окажут вам поддержку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Присматривайте за своими деньгами и имуществом, чтобы избежать потерь, краж или повреждений, поскольку могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Дважды проверьте свои банковские счета. Воздержитесь от импульсивных покупок.

С другой стороны, возможно, сегодня вам удастся привлечь деньги?

(А может быть, стоит купить небольшой подарок для кого-то особенного?)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня романтический день, а вечер идеально подходит для свидания!

Луна находится в вашем знаке и танцует с Венерой, которая расположилась в самой романтической части вашей астрологической карты.

Постарайтесь встретиться с кем-нибудь, кто вам дорог.

Спортивные мероприятия и веселое времяпрепровождение с детьми также доставят удовольствие.

(Возможно, партнер преподнесет вам сюрприз.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня не исключены тайные любовные романы.

Между тем это прекрасный день, чтобы спрятаться от всего мира дома, расслабиться и побаловать себя любимым лакомством.

(Мне еще не встречались углеводы, которые бы мне не понравились.)

Однако что-то связанное с работой, здоровьем или даже домашним питомцем может нарушить ваши планы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас настоящий дар красноречия!

Воспользуйтесь неожиданным приглашением, которое может поступить. Общение, развлечения с детьми и романтические отношения способны приобрести совершенно неожиданный оборот.

Возможно, ваши планы на встречи внезапно изменятся?

Будьте осторожны во время занятий спортом, чтобы избежать травм, советует ваш гороскоп на 25 ноября.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на окружающих — и люди это заметят.

Возможно, вы также увидите новые способы привлечь деньги или увеличить свой доход?

Между тем отношения с кем-то из родителей или других членов семьи могут оказаться напряженными либо преподнести неожиданный сюрприз.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня внимательно следите за всем, что говорите и делаете, поскольку существует небольшая вероятность неприятных происшествий.

Однако это также прекрасный день для путешествий.

Возможно, завяжется роман с человеком, который заметно отличается от вашего привычного окружения?

Наслаждайтесь непринужденным общением с участниками различных групп и организаций.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня внимательно следите за своими деньгами и имуществом, поскольку могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

(Ведь вам совсем не хочется что-нибудь потерять, обнаружить повреждение или стать жертвой кражи.)

Между тем не исключен тайный страстный флирт.

Это прекрасный день для романтики!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце находится в вашем знаке и вступает в напряженный аспект с неугомонным, эксцентричным Ураном.

Это может отразиться на ваших самых близких отношениях.

Кто-то (возможно, вы сами) может поступить совершенно неожиданным образом или чем-нибудь удивить другого человека.

А может быть, именно сегодня вы решите открыто высказать то, что давно хотели сказать?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы производите великолепное впечатление на окружающих.

Более того, у некоторых Козерогов может начаться флирт или романтическая связь с начальником либо человеком, занимающим влиятельное положение.

Между тем вероятны поездки, связанные с работой.

Ищите возможности получить дополнительные доходы и поддержку благодаря своей профессиональной деятельности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня путешествия ради удовольствия принесут вам особую радость.

Возможно, романтическое знакомство приведет к поездке, открытию новых идей или посещению интересных мест?

(Это приведет вас в восторг.)

Между тем друг или кто-то из участников группы может неожиданно нарушить ваши планы на развлечения или дела, связанные с детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня романтический день, прекрасно подходящий для особенных встреч и приятного общения.

Возможно, вы предпримете что-нибудь, чтобы расширить возможности своей профессиональной деятельности, особенно если работаете дома.

Однако в общении с начальством и другими влиятельными людьми следует проявлять осторожность.

К счастью, финансовые дела будут складываться благоприятно.

Если у вас сегодня день рождения

Актриса Нонна Мордюкова (1925–2008) и хирург Николай Пирогов (1810–1881) родились в этот день.

Вы организованны, эффективны и даже склонны к перфекционизму. Кроме того, вы неравнодушны к общественным проблемам, прогрессивны и проницательны.

Предстоящий год станет временем новых начинаний, приключений и серьезных перемен.

Будьте внимательны к открывающимся возможностям. Будьте готовы действовать. Определите свои цели.

То, что вы сделаете сейчас, принесет большие плоды в будущем.

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