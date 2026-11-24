Пока одни только присматриваются к загородной жизни, другие уже строят дом мечты и подводят к нему коммуникации. Семья Бурцевых переехала из города в микрорайон «Марха», построила дом по дальневосточной ипотеке и подключила газ по программе социальной газификации. Как подавали заявку и сколько ждали пуска сетевого газа, рассказала хозяйка дома Мария Станиславовна Бурцева.

«Устав от городской суеты, хотелось пожить в частном секторе. Мы люди, переехавшие из деревни, всегда любим запах свежего воздуха», — рассказывает Мария Станиславовна.

В прошлом году семья решилась на покупку участка и строительство частного дома. Бурцевы воспользовались программой «Дальневосточная и арктическая ипотека».

«Мы подали документы по льготным условиям для педагогов, так как я работаю в детском саду. Сразу как одобрили, нашли хороший вариант в Мархе и в тот же год, в 2025-м, построили дом своей мечты», — поделилась хозяйка дома.

Тогда же, узнав из социальных сетей и от родственников о программе социальной газификации, семья подала заявку на выведение газового стояка.

«В Управлении газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» на Петра Алексеева, 64, специалисты быстро и оперативно помогли с заявкой и документами на подачу заявления», — отмечает Мария Станиславовна.

Заявку оформили на 2026 год, поскольку котельную планировали разместить отдельно, в гараже. Строительство гаража семья запланировала на тот же год. В марте 2026-го Бурцевым позвонили и сообщили, что газовый стояк по проекту выведен. С наступлением тепла семья начала строительство гаража, параллельно они искали частных специалистов для внутренних газовых сетей и установки оборудования.

«В августе наконец супруг закончил строительства гаража, а в сентябре сделали внутреннюю разводку. Установили котел, счетчик, все сети вывели до стояка. Договор по соцгазу заключили самостоятельно. Мне говорили, что заключать договор очень долго, но оказалось на деле все гораздо проще», — поделилась хозяйка дома.

В рамках реализации инициативы Президента России Владимира Владимировича Путина и пункта Народной программы партии «Единая Россия» программа социальной газификации с 2021 года позволила обеспечить сетевым газом более 12 тысяч якутян.

«Хочу поблагодарить Главу Государства, партию «Единая Россия» за такую программу, как социальная газификация, которая помогает жителям нашей холодной республики, а также всех работников «Сахатранснефтегаза», которые помогли нам с подключением газа», — сказала Мария Станиславовна.