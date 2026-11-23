В городе Якутске арестован мужчина, обвиняемый в убийстве приятеля

В Якутске суд заключил под стражу 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого во время совместного застолья в общежитии на улице Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 18 ноября мужчина пришел в гости к своему приятелю и на протяжении длительного времени распивал с ним спиртные напитки. В ночь на 19 ноября между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый гость схватил кухонный нож и нанес хозяину комнаты множественные удары в область шеи и туловища.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После расправы фигурант рассказал о случившемся соседке, которая незамедлительно вызвала наряд полиции.

Следственный отдел по городу Якутску возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчине уже предъявлено официальное обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Сейчас следователи проводят комплекс необходимых действий, чтобы установить все мотивы и детали произошедшего.