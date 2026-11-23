Названы победители конкурса молодых специалистов здравоохранения памяти первого президента
В «Николаев-Центре» состоялся финал ежегодного республиканского конкурса молодых специалистов «Открой для себя новое здравоохранение!», посвящённого памяти первого Президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева.
В этом году в конкурсе приняли участие 22 команды из медицинских организаций республики. Молодые специалисты представили и защитили проекты, направленные на совершенствование здравоохранения, внедрение инновационных технологий и повышение качества медицинской помощи.
По итогам конкурса призовые места заняли:
Первое место — команда «Взгляд на жизнь» ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ»
Второе место — команда «Цифровой пульс» ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»
Третье место — команда «VitaBoard» ГАУ РС(Я) «РКБ № 3»
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ конкурса был учрежден Главой Якутии Айсеном Николаевым. Победители получат возможность пройти стажировку в ведущих клиниках страны, познакомиться с передовыми медицинскими практиками.
Также определены победители онлайн-голосования за лучшую видеовизитку команд!
По итогам голосования, проходившего на официальном канале MAX Минздрава Якутии, наибольшую поддержку получили три команды:
Первое место — «Взгляд на жизнь» ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ»
Второе место — «Лига панацеи» ГАУ РС(Я) «Поликлиника № 1»
Третье место — «Команда первого вдоха» ГАУ РС(Я) «РБ № 1 — НЦМ им. М.Е. Николаева»
С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратилась министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, пожелав молодым специалистам успехов, профессионального роста и реализации самых смелых инициатив на благо здравоохранения республики.
Конкурс организован Министерством здравоохранения Якутии при содействии Фонда первого Президента Республики Саха (Якутия), Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутского медицинского колледжа им. В.А. Вонгродского, Якутской медицинской палаты и регионального отделения «Волонтёров-медиков».
Поздравляем победителей и всех участников! Именно благодаря инициативности, профессионализму и смелости молодых специалистов формируется будущее здравоохранения Якутии!
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