Комментарий генерального директора АО «Водоканал» Анатолия Кырджагасова:

Сегодня в 4:00 утра были завершены аварийно-восстановительные работы на участке водолинии «Водоузел № 1 – Водоузел №2» по ул. 50 лет Советской Армии, 20 к 1. Работы проводились в сложных условиях. Трубопровод на этом участке находится в самой низкой точке, поэтому шел обратный откат воды в системе. Мы в течение нескольких часов откачивали воду, и к сварочным работам приступили только в 15:25 22 ноября.

Когда сварочные работы были выполнены примерно на 60 процентов, в трубопроводе снова появилась вода, и ее откачивали более двух часов. После этого сварочные работы были возобновлены. В 24 часа сварка была завершена. Затем была проведена опрессовка и промывка трубопровода. В 4:00 водолинию запустили в работу и восстановили водоснабжение на пониженном давлении. В 6:00 23 ноября давление выровняли, система водоснабжения работает в штатном режиме.

По предварительной оценке, технологическое нарушение вызвано подвижкой грунта, возможно, из-за того, что при укладке дорожного покрытия по ул. Бабушкина не была сделана гильза по трубе, что привело к ее деформации. Металлическая труба диаметром 800 мм была уложена в 1996 году. При этом водовод проходит регулярное обследование, труба находится в нормативном состоянии, ее стенки не утончены.

В связи с ремонтными работами отмечено ухудшение качества воды в городе Якутске. Остаточные явления такие, как мутность и изменение цветности, будут наблюдаться пока система окончательно не восстановится. Специалисты лаборатории АО «Водоканал» усилили контроль качества воды на водоузлах и конечных точках.

АО «Водоканал» принял решение о перерасчете оплаты за холодное водоснабжение в период 22-23 ноября 2026 года.

Благодарю главу городского округа Дмитрия Дмитриевича Садовникова и его первого заместителя по вопросам городского хозяйства Андрея Викторовича Лебедева за оказанную поддержку. Окружной Администрацией города Якутска было организовано оперативное оповещение населения и подвоз воды на городские котельные для обеспечения стабильного теплоснабжения населения. За оперативное взаимодействие и помощь при устранении инцидента выражаю искреннюю признательность и благодарность начальнику Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Якутска Зауру Бабаеву, Юрию Спиридонову и МУП «Жилкомсервис».

Особые слова благодарности нашим специалистам за их высокий профессионализм и ответственность за свое дело, проявленные при проведении аварийно-восстановительных работ в сложных, экстремальных условиях.