Круассаны, свежий багет, джем, фрукты и ароматный кофе — именно так начинается утро во многих европейских отелях. Рассказываем, что входит в континентальный завтрак и как приготовить его дома за 15 минут.

что такое континентальный завтрак

Представьте уютное утро в небольшом европейском отеле. За окном просыпается город, на столе стоит чашка ароматного кофе, рядом лежит хрустящий круассан, а в маленьких пиалах ждут сливочное масло и клубничный джем. Именно так часто выглядит знаменитый континентальный завтрак — простой, красивый и удивительно приятный способ начать день.

Самое интересное, что для такого завтрака совершенно необязательно отправляться во Францию или Италию. Его легко приготовить на собственной кухне, причём всего за 10–15 минут.

Кулинар Галина Смарина рассказывает, что входит в традиционный континентальный завтрак, чем он отличается от английского и как красиво подать его дома.

Что такое континентальный завтрак?

Континентальный завтрак, или Continental Breakfast, — это распространённый в европейских гостиницах и кафе формат утренней еды.

Обычно он состоит из свежего хлеба или выпечки, сливочного масла, джема, мёда, фруктов и горячего напитка.

В зависимости от страны и гостиницы к этому набору могут добавляться йогурт, сыр, хлопья, мюсли и другие продукты.

Главная особенность континентального завтрака — отсутствие необходимости готовить много горячих блюд.

В отличие от полного английского завтрака с яичницей, сосисками, беконом и фасолью, континентальный вариант обычно значительно проще и легче по составу.

Что входит в классический континентальный завтрак?

Основу традиционного завтрака составляют:

Свежие круассаны, булочки или багет.

Сливочное масло.

Фруктовый джем или конфитюр.

Натуральный мёд.

Кофе, чай или горячий шоколад.

Апельсиновый или другой фруктовый сок.

В расширенном варианте часто подают йогурт, свежие фрукты, сыр и мюсли.

Ингредиенты для континентального завтрака дома

На две порции понадобится:

Свежие круассаны — 2 штуки.

Багет — 4 ломтика.

Сливочное масло — 30 г.

Клубничный или абрикосовый джем — 2 столовые ложки.

Мёд — 2 чайные ложки.

Натуральный йогурт без добавок — 200 г.

Банан — 1 штука.

Яблоко или груша — 1 штука.

Свежие ягоды — 100 г.

Кофе или чай — 2 чашки.

Апельсиновый сок — 2 небольших стакана, по желанию.

Этот набор можно менять в зависимости от вкуса и продуктов, которые есть дома.

Как приготовить континентальный завтрак за 15 минут

Шаг 1. Подготовьте выпечку

Если круассаны уже готовы, слегка подогрейте их в духовке при температуре 150–160 °C в течение 3–5 минут.

Они станут тёплыми и более ароматными.

Багет нарежьте небольшими ломтиками. При желании слегка подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде.

Шаг 2. Подайте масло и джем

Разложите сливочное масло, джем и мёд по небольшим красивым пиалам.

В европейских гостиницах эти продукты часто подают индивидуальными порциями, но дома можно использовать обычные маленькие тарелочки.

Шаг 3. Подготовьте фрукты

Тщательно вымойте яблоко или грушу, нарежьте тонкими ломтиками.

Банан очистите и нарежьте кружочками.

Ягоды промойте и обсушите.

Шаг 4. Добавьте йогурт

Разложите натуральный йогурт по небольшим креманкам.

Сверху положите немного свежих ягод или фруктов.

Для разнообразия можно добавить ложку мюсли или несколько орехов.

Шаг 5. Приготовьте горячий напиток

Сварите свежий кофе или заварите любимый чай.

Для завтрака во французском стиле можно приготовить кофе с молоком, а для итальянского — капучино.

Шаг 6. Красиво сервируйте стол

Разложите круассаны и багет на деревянной доске или большой тарелке.

Рядом поставьте масло, джем, мёд, йогурт и фрукты.

Добавьте чашки с горячими напитками.

Ваш домашний континентальный завтрак готов!

Три секрета красивого завтрака от Галины Смариной

Первый секрет — свежая выпечка.

Хрустящий круассан или свежий багет — одна из главных особенностей такого завтрака. Даже простая булочка будет вкуснее, если слегка подогреть её перед подачей.

Второй секрет — небольшие порции.

Необязательно выставлять на стол огромное количество еды. Лучше выбрать несколько качественных продуктов и красиво их подать.

Третий секрет — внимание к деталям.

Красивая чашка, маленькие пиалы с джемом, свежие фрукты и аккуратно сложенная салфетка создают атмосферу уютного европейского кафе.

Чем континентальный завтрак отличается от английского?

Хотя оба варианта популярны в гостиницах, между ними есть существенные различия.

Континентальный завтрак Английский завтрак Круассаны, хлеб, булочки Яйца, бекон, сосиски Джем, мёд, сливочное масло Фасоль, грибы, помидоры Фрукты, йогурт Жареные или запечённые продукты Обычно минимум горячих блюд Несколько горячих блюд Быстрая подготовка Более длительное приготовление

Континентальный завтрак подойдёт тем, кто предпочитает начинать утро с выпечки, фруктов и горячего напитка.

Английский чаще выбирают любители плотного и сытного завтрака.

Как завтракают в разных странах Европы?

Франция

Французский вариант часто включает круассан, багет с маслом и джемом, кофе с молоком или горячий шоколад.

Италия

В Италии распространён завтрак из капучино и сладкой выпечки, например корнетто — итальянского родственника круассана.

Германия

Немецкий завтрак нередко включает хлеб, булочки, сливочное масло, сыр, колбасные изделия и кофе.

Испания

В Испании популярны тосты с оливковым маслом и томатом, а также кофе и свежая выпечка.

Таким образом, континентальный завтрак — не одно строго определённое меню, а целое семейство европейских утренних традиций.

Можно ли сделать континентальный завтрак полезнее?

Конечно! Если хочется, чтобы завтрак был не только вкусным, но и более сбалансированным, достаточно немного изменить привычный набор.

Например, вместо сладкого круассана каждый день можно чередовать цельнозерновой хлеб, натуральный йогурт, свежие фрукты и яйца.

Выпечку с джемом лучше сочетать с источником белка, например творогом или йогуртом без добавленного сахара.

Так завтрак будет более разнообразным и поможет дольше сохранять чувство сытости.

Маленькое европейское путешествие прямо на кухне

Континентальный завтрак — это не столько сложный рецепт, сколько приятная утренняя традиция.

Свежая выпечка, ароматный кофе, немного фруктов и красивая сервировка способны превратить обычное утро в маленький праздник.

Особенно приятно устроить такой завтрак в выходной день, когда можно никуда не торопиться и спокойно насладиться едой.

Попробуйте приготовить континентальный завтрак дома — возможно, он станет вашей новой семейной традицией!

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют уделять внимание составу утреннего приёма пищи. В частности, полезно включать в завтрак цельнозерновые продукты, фрукты, источники белка и несладкие молочные продукты. Поэтому традиционный континентальный завтрак из круассана, джема и кофе можно дополнить натуральным йогуртом, творогом, свежими фруктами или цельнозерновым хлебом. Подробнее об этом можно прочитать в рекомендациях Роспотребнадзора.

А какой завтрак вам ближе — сытный английский с яичницей и беконом или лёгкий континентальный с круассанами и кофе? Делитесь в комментариях!

Готовьте с удовольствием и открывайте новые кулинарные традиции!

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