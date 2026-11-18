Добавьте сладкую тыкву в обычную рисовую кашу — и получите нежный золотистый завтрак со сливочным вкусом! Простой рецепт, который обязательно стоит сохранить.

рисовая каша с тыквой

Обычная рисовая каша может превратиться в настоящее утреннее лакомство, если добавить в неё один простой ингредиент — сладкую тыкву. Она придаёт блюду красивый золотистый цвет, нежный вкус и удивительно аппетитный аромат.

Такую кашу хочется есть не только на завтрак! Она получается мягкой, сливочной, в меру сладкой и буквально тает во рту.

Автор кулинар Галина Смарина делится проверенным домашним рецептом рисовой каши с тыквой, который легко повторить даже начинающим хозяйкам.

Почему стоит приготовить рисовую кашу с тыквой?

Это блюдо сочетает доступные продукты и не требует сложных кулинарных навыков.

Рис придаёт каше нежную текстуру, молоко делает её сливочной, а тыква добавляет естественную сладость и красивый цвет.

Особенно вкусной такая каша получается из круглозёрного риса, который хорошо разваривается и делает блюдо густым и кремовым.

Ингредиенты для рисовой каши с тыквой

На 3–4 порции понадобится:

Круглозёрный рис — 150 г.

Тыква — 300 г.

Молоко — 500 мл.

Вода — 250 мл.

Сливочное масло — 25 г.

Сахар — 1–2 столовые ложки.

Соль — небольшая щепотка.

Ваниль или корица — по желанию.

Как приготовить нежную рисовую кашу с тыквой

Шаг 1. Подготовьте тыкву

Очистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте мякоть небольшими кубиками.

Чем мельче кусочки, тем быстрее они приготовятся и тем нежнее получится каша.

Шаг 2. Отварите тыкву

В кастрюлю с толстым дном положите нарезанную тыкву и залейте водой.

Доведите до кипения и варите на небольшом огне примерно 10 минут, пока кусочки не начнут размягчаться.

Шаг 3. Добавьте рис

Рис промойте прохладной водой, затем добавьте к тыкве.

Перемешайте и готовьте около 5 минут, следя за количеством жидкости.

Шаг 4. Влейте молоко

Добавьте тёплое молоко, сахар и щепотку соли.

Уменьшите огонь до минимального и варите кашу примерно 20–25 минут, периодически помешивая.

Если каша становится слишком густой, добавьте немного горячего молока или воды.

Шаг 5. Добавьте сливочное масло

Когда рис станет мягким, а тыква почти полностью разварится, выключите огонь.

Добавьте сливочное масло и аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Дайте каше настояться

Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5–10 минут.

За это время каша станет ещё более нежной и ароматной.

Три секрета вкусной каши

Первый секрет — выбирайте сладкую тыкву.

Особенно хорошо подходит мускатная тыква. У неё нежная мякоть, приятный аромат и выраженная естественная сладость.

Второй секрет — используйте круглозёрный рис.

Он содержит достаточно крахмала, чтобы каша получилась мягкой и кремовой.

Третий секрет — не торопитесь.

Рисовая каша любит медленное приготовление. На небольшом огне крупа постепенно впитывает молоко, а тыква становится особенно нежной.

Как сделать рисовую кашу ещё вкуснее?

Попробуйте добавить в готовое блюдо:

немного изюма;

щепотку корицы;

измельчённые грецкие орехи;

несколько кусочков кураги;

немного мёда вместо сахара.

Если тыква достаточно сладкая, количество сахара можно уменьшить или вовсе отказаться от него.

Чем полезна рисовая каша с тыквой?

Тыква содержит каротиноиды, в том числе бета-каротин, из которого организм может получать витамин А.

Рис служит источником углеводов, а молоко добавляет в блюдо белок и кальций.

При этом рисовая каша содержит сравнительно немного клетчатки, особенно если приготовлена из белого шлифованного риса. Поэтому для разнообразного питания полезно чередовать её с гречневой, овсяной и другими кашами.

Завтрак, который согревает и радует!

Представьте: за окном морозное утро, а на столе — тарелка горячей золотистой каши с нежными кусочками тыквы и ароматом сливочного масла.

Такой завтрак создаёт настоящее ощущение домашнего уюта.

Попробуйте приготовить рисовую кашу с тыквой по этому рецепту — возможно, она станет одним из любимых блюд вашей семьи!

А вы любите кашу с тыквой? Какую предпочитаете — рисовую, пшённую или манную? Делитесь своими любимыми рецептами в комментариях!

Готовьте с удовольствием!

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