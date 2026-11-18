Тревога в двух вузах: Подняты все оперативные силы
В Якутске проверили анонимные сообщения о минировании двух вузов
Экстренные службы в Якутске проверили поступившую днем в среду информацию о якобы заложенных взрывных устройствах в двух высших учебных заведениях города. Угрозы не подтвердились, сообщили в правоохранительных органах.
Анонимные сигналы поступили в адрес Якутского экономико-правового института (ЯЭПИ) и Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ). На объекты незамедлительно выехали сотрудники оперативных ведомств и кинологи.
В ходе обследования зданий и прилегающих территорий взрывных устройств и каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. В правоохранительных органах уточнили, что разосланные сообщения носили заведомо ложный характер.
В ведомстве напоминают, что за ложные сообщения об акте терроризма статьей 207 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий