В Якутске проверили анонимные сообщения о минировании двух вузов

Экстренные службы в Якутске проверили поступившую днем в среду информацию о якобы заложенных взрывных устройствах в двух высших учебных заведениях города. Угрозы не подтвердились, сообщили в правоохранительных органах.

Анонимные сигналы поступили в адрес Якутского экономико-правового института (ЯЭПИ) и Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ). На объекты незамедлительно выехали сотрудники оперативных ведомств и кинологи.

В ходе обследования зданий и прилегающих территорий взрывных устройств и каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. В правоохранительных органах уточнили, что разосланные сообщения носили заведомо ложный характер.

В ведомстве напоминают, что за ложные сообщения об акте терроризма статьей 207 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.