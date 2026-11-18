Решите в уме, без калькулятора

Всего несколько восьмёрок и четыре арифметических действия. Кажется, что решить такой пример сможет даже школьник. Но не спешите с ответом! Одна невнимательность — и результат окажется совершенно другим.

Математические головоломки интересны тем, что даже простые вычисления иногда заставляют задуматься. Особенно когда в одном выражении встречаются скобки, деление, умножение и вычитание.

Сегодня SakhaLife предлагает проверить свою внимательность и вспомнить школьные правила математики.

Попробуйте решить пример за 15 секунд без калькулятора. Готовы?

математический пример с цифрой 8

Математический пример с цифрой 8: найдите правильный ответ

Перед вами выражение:

8 × (8 + 8) : 8 + 8 − 8 : 8 = ?

Внимательно посмотрите на пример.

Какой ответ у вас получился?

Варианты ответа:

А) 15

Б) 23

В) 24

Г) 31

Не торопитесь заглядывать в решение. Попробуйте самостоятельно выполнить все действия.

Небольшая подсказка: умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Именно об этом правиле часто забывают.

Правильный ответ — 23!

Если у вас получилось 23, поздравляем! Вы правильно вспомнили порядок выполнения арифметических действий.

А теперь проверим решение по шагам.

Шаг 1. Выполняем действие в скобках

Сначала складываем:

8 + 8 = 16

Получаем новое выражение:

8 × 16 : 8 + 8 − 8 : 8

Шаг 2. Выполняем умножение и деление

Действуем последовательно слева направо.

8 × 16 = 128

128 : 8 = 16

Теперь выполняем оставшееся деление:

8 : 8 = 1

После этого пример выглядит так:

16 + 8 − 1

Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание

16 + 8 = 24

24 − 1 = 23

Итак, правильный ответ — 23!

Почему в этом примере легко ошибиться?

Главная ловушка заключается в последовательности вычислений.

Некоторые начинают выполнять действия слева направо, совершенно забывая об их приоритете. Другие считают, что умножение обязательно нужно выполнять раньше деления.

Но школьные правила математики говорят об обратном: умножение и деление равноправны и выполняются в порядке записи, слева направо.

Чтобы не ошибаться, запомните три правила:

Сначала выполняются действия в скобках. Затем умножение и деление — слева направо. После этого сложение и вычитание — также слева направо.

Подробнее об этих правилах можно прочитать в образовательном материале российского онлайн-учебника «Фоксфорд» — «Порядок выполнения арифметических действий».

А вы справились за 15 секунд?

Теперь признавайтесь: удалось ли вам решить пример с первой попытки?

Какой вариант ответа вы выбрали — 15, 23, 24 или 31?

Напишите свой результат в комментариях и предложите эту математическую загадку друзьям, коллегам или родственникам.

Возможно, именно вы окажетесь самым внимательным среди них!

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