Сможете решить этот математический пример с цифрой 8? Простая задача, в которой легко ошибиться
Всего несколько восьмёрок и четыре арифметических действия. Кажется, что решить такой пример сможет даже школьник. Но не спешите с ответом! Одна невнимательность — и результат окажется совершенно другим.
Математические головоломки интересны тем, что даже простые вычисления иногда заставляют задуматься. Особенно когда в одном выражении встречаются скобки, деление, умножение и вычитание.
Сегодня SakhaLife предлагает проверить свою внимательность и вспомнить школьные правила математики.
Попробуйте решить пример за 15 секунд без калькулятора. Готовы?
Математический пример с цифрой 8: найдите правильный ответ
Перед вами выражение:
8 × (8 + 8) : 8 + 8 − 8 : 8 = ?
Внимательно посмотрите на пример.
Какой ответ у вас получился?
Варианты ответа:
- А) 15
- Б) 23
- В) 24
- Г) 31
Не торопитесь заглядывать в решение. Попробуйте самостоятельно выполнить все действия.
Небольшая подсказка: умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Именно об этом правиле часто забывают.
Правильный ответ — 23!
Если у вас получилось 23, поздравляем! Вы правильно вспомнили порядок выполнения арифметических действий.
А теперь проверим решение по шагам.
Шаг 1. Выполняем действие в скобках
Сначала складываем:
8 + 8 = 16
Получаем новое выражение:
8 × 16 : 8 + 8 − 8 : 8
Шаг 2. Выполняем умножение и деление
Действуем последовательно слева направо.
8 × 16 = 128
128 : 8 = 16
Теперь выполняем оставшееся деление:
8 : 8 = 1
После этого пример выглядит так:
16 + 8 − 1
Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание
16 + 8 = 24
24 − 1 = 23
Итак, правильный ответ — 23!
Почему в этом примере легко ошибиться?
Главная ловушка заключается в последовательности вычислений.
Некоторые начинают выполнять действия слева направо, совершенно забывая об их приоритете. Другие считают, что умножение обязательно нужно выполнять раньше деления.
Но школьные правила математики говорят об обратном: умножение и деление равноправны и выполняются в порядке записи, слева направо.
Чтобы не ошибаться, запомните три правила:
- Сначала выполняются действия в скобках.
- Затем умножение и деление — слева направо.
- После этого сложение и вычитание — также слева направо.
Подробнее об этих правилах можно прочитать в образовательном материале российского онлайн-учебника «Фоксфорд» — «Порядок выполнения арифметических действий».
А вы справились за 15 секунд?
Теперь признавайтесь: удалось ли вам решить пример с первой попытки?
Какой вариант ответа вы выбрали — 15, 23, 24 или 31?
Напишите свой результат в комментариях и предложите эту математическую загадку друзьям, коллегам или родственникам.
Возможно, именно вы окажетесь самым внимательным среди них!
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