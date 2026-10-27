Математический тест на логику: Реши пример 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2

Проверьте себя: простой на вид пример, в котором ошибается каждый второй

Пример 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2: сможете решить без калькулятора?

Математика нужна не только школьникам и инженерам. Мы постоянно пользуемся ею в повседневной жизни, даже не задумываясь об этом: подсчитываем сдачу в магазине, сравниваем цены и скидки, планируем семейный бюджет, рассчитываем время в пути, определяем количество продуктов для рецепта или площадь комнаты перед ремонтом. Умение быстро и правильно считать в уме экономит время, деньги и помогает принимать взвешенные решения.

Кроме того, устный счёт — отличная тренировка для мозга. Он развивает внимательность, логику и концентрацию. Поэтому мы предлагаем вам небольшую математическую разминку.

Пример для самостоятельного решения

Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для читателей пример, который на первый взгляд кажется простым:

40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2 = ?

Ваша задача: решите пример самостоятельно, без калькулятора и подсказок. Можно пользоваться ручкой и листком бумаги, но лучше попробовать посчитать в уме.

Главная ловушка этого примера — порядок действий. Многие торопятся и выполняют операции слева направо, из-за чего получают неверный ответ.

Не спешите смотреть ответ!

Попробуйте решить пример сами. Засеките время: справитесь ли вы за одну минуту?

Подсказка: вспомните школьное правило — сначала выполняются действия в скобках, затем умножение и деление, и только потом сложение и вычитание.

Правильный ответ и решение

Правильный ответ: 7.

Разберём решение по шагам.

Шаг 1. Выполняем действие во внутренних скобках:

18 — 5 = 13

Пример принимает вид: 40 — (40 + 2 × 13) : 2

Шаг 2. Выполняем умножение внутри внешних скобок:

2 × 13 = 26

Пример принимает вид: 40 — (40 + 26) : 2

Шаг 3. Выполняем сложение во внешних скобках:

40 + 26 = 66

Пример принимает вид: 40 — 66 : 2

Шаг 4. Выполняем деление (оно имеет приоритет над вычитанием):

66 : 2 = 33

Пример принимает вид: 40 — 33

Шаг 5. Выполняем вычитание:

40 — 33 = 7

Ответ: 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2 = 7

Типичные ошибки при решении

Если у вас получился другой результат, скорее всего, вы допустили одну из распространённых ошибок:

Вычитание раньше деления. Некоторые сначала считают 40 — 66 = -26, а затем делят на 2 и получают -13 . Это неверно: деление выполняется раньше вычитания.

Некоторые сначала считают 40 — 66 = -26, а затем делят на 2 и получают . Это неверно: деление выполняется раньше вычитания. Сложение раньше умножения. Если в скобках сначала сложить 40 + 2 = 42, а потом умножить на 13, получится 546 — и итоговый ответ будет совсем другим.

Если в скобках сначала сложить 40 + 2 = 42, а потом умножить на 13, получится 546 — и итоговый ответ будет совсем другим. Невнимательность к скобкам. Пропущенная или неправильно раскрытая скобка — самая частая причина ошибок в подобных примерах.

Порядок действий в математике: краткая памятка

Действия в скобках (начиная с внутренних). Умножение и деление — по порядку слева направо. Сложение и вычитание — по порядку слева направо.

Это правило едино для всех: именно по нему работают калькуляторы, компьютерные программы и электронные таблицы.

Интересный факт про числа

Ответ нашего примера — число 7 — давно считается одним из самых «особенных» чисел. И дело не только в семи днях недели и семи цветах радуги.

В 1956 году американский психолог Джордж Миллер опубликовал известную статью «Магическое число семь плюс-минус два». Он показал, что человек способен одновременно удерживать в кратковременной памяти примерно 7 ± 2 элемента — цифр, слов или объектов. Позднее исследователи уточняли эту оценку, однако «правило семи» до сих пор часто вспоминают, когда речь заходит о возможностях человеческой памяти.

Именно поэтому при решении многоступенчатых примеров, таких как 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2, легко сбиться: мозгу приходится одновременно держать в голове сразу несколько промежуточных результатов.

А у вас получилось решить пример правильно с первого раза? Делитесь своим ответом и временем решения в комментариях!

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