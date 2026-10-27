Математический тест на логику: Реши пример 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2
Пример 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2: сможете решить без калькулятора?
Математика нужна не только школьникам и инженерам. Мы постоянно пользуемся ею в повседневной жизни, даже не задумываясь об этом: подсчитываем сдачу в магазине, сравниваем цены и скидки, планируем семейный бюджет, рассчитываем время в пути, определяем количество продуктов для рецепта или площадь комнаты перед ремонтом. Умение быстро и правильно считать в уме экономит время, деньги и помогает принимать взвешенные решения.
Кроме того, устный счёт — отличная тренировка для мозга. Он развивает внимательность, логику и концентрацию. Поэтому мы предлагаем вам небольшую математическую разминку.
Пример для самостоятельного решения
Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для читателей пример, который на первый взгляд кажется простым:
40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2 = ?
Ваша задача: решите пример самостоятельно, без калькулятора и подсказок. Можно пользоваться ручкой и листком бумаги, но лучше попробовать посчитать в уме.
Главная ловушка этого примера — порядок действий. Многие торопятся и выполняют операции слева направо, из-за чего получают неверный ответ.
Не спешите смотреть ответ!
Попробуйте решить пример сами. Засеките время: справитесь ли вы за одну минуту?
Подсказка: вспомните школьное правило — сначала выполняются действия в скобках, затем умножение и деление, и только потом сложение и вычитание.
Правильный ответ и решение
Правильный ответ: 7.
Разберём решение по шагам.
Шаг 1. Выполняем действие во внутренних скобках:
18 — 5 = 13
Пример принимает вид: 40 — (40 + 2 × 13) : 2
Шаг 2. Выполняем умножение внутри внешних скобок:
2 × 13 = 26
Пример принимает вид: 40 — (40 + 26) : 2
Шаг 3. Выполняем сложение во внешних скобках:
40 + 26 = 66
Пример принимает вид: 40 — 66 : 2
Шаг 4. Выполняем деление (оно имеет приоритет над вычитанием):
66 : 2 = 33
Пример принимает вид: 40 — 33
Шаг 5. Выполняем вычитание:
40 — 33 = 7
Ответ: 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2 = 7
Типичные ошибки при решении
Если у вас получился другой результат, скорее всего, вы допустили одну из распространённых ошибок:
- Вычитание раньше деления. Некоторые сначала считают 40 — 66 = -26, а затем делят на 2 и получают -13. Это неверно: деление выполняется раньше вычитания.
- Сложение раньше умножения. Если в скобках сначала сложить 40 + 2 = 42, а потом умножить на 13, получится 546 — и итоговый ответ будет совсем другим.
- Невнимательность к скобкам. Пропущенная или неправильно раскрытая скобка — самая частая причина ошибок в подобных примерах.
Порядок действий в математике: краткая памятка
- Действия в скобках (начиная с внутренних).
- Умножение и деление — по порядку слева направо.
- Сложение и вычитание — по порядку слева направо.
Это правило едино для всех: именно по нему работают калькуляторы, компьютерные программы и электронные таблицы.
Интересный факт про числа
Ответ нашего примера — число 7 — давно считается одним из самых «особенных» чисел. И дело не только в семи днях недели и семи цветах радуги.
В 1956 году американский психолог Джордж Миллер опубликовал известную статью «Магическое число семь плюс-минус два». Он показал, что человек способен одновременно удерживать в кратковременной памяти примерно 7 ± 2 элемента — цифр, слов или объектов. Позднее исследователи уточняли эту оценку, однако «правило семи» до сих пор часто вспоминают, когда речь заходит о возможностях человеческой памяти.
Именно поэтому при решении многоступенчатых примеров, таких как 40 — (40 + 2(18 — 5)) : 2, легко сбиться: мозгу приходится одновременно держать в голове сразу несколько промежуточных результатов.
А у вас получилось решить пример правильно с первого раза? Делитесь своим ответом и временем решения в комментариях!
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