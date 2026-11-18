«Сахатранснефтегаз» продолжает рассматривать планы капитальных вложений структурных подразделений

В национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» продолжается работа по актуализации планов капитальных вложений и ремонта объектов газовой инфраструктуры структурных подразделений. Очередное рабочее совещание было посвящено планам на 2027 год.

«В этот раз мы с коллегами рассмотрели план дочернего предприятия национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» ООО «ГДК Ленск-газ»», — рассказал генеральный директор Алексей Колодезников.

Как отметил руководитель компании, на следующий год в план вошло обновление технической составляющей и обустройство Отраднинского газоконденсатного месторождения.

«В частности, предусмотрены замена трубопровода метанола и блок-бокса насосной станции метанола. В рамках обустройства планируется модернизация мобильного здания и обновление газопоршневой станции. Отмечу, что всё это делается для повышения надёжности транспортировки и хранения газа», — отметил Алексей Засимович.

Напомним, что дочернее предприятие ООО «ГДК Ленск-газ» добывает газ на Отраднинском газоконденсатном месторождении и обеспечивает сетевым газом жителей Ленска.