В СТНГ обсуждают ключевые проекты капитальных вложений
«Сахатранснефтегаз» продолжает рассматривать планы капитальных вложений структурных подразделений
В национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» продолжается работа по актуализации планов капитальных вложений и ремонта объектов газовой инфраструктуры структурных подразделений. Очередное рабочее совещание было посвящено планам на 2027 год.
«В этот раз мы с коллегами рассмотрели план дочернего предприятия национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» ООО «ГДК Ленск-газ»», — рассказал генеральный директор Алексей Колодезников.
Как отметил руководитель компании, на следующий год в план вошло обновление технической составляющей и обустройство Отраднинского газоконденсатного месторождения.
«В частности, предусмотрены замена трубопровода метанола и блок-бокса насосной станции метанола. В рамках обустройства планируется модернизация мобильного здания и обновление газопоршневой станции. Отмечу, что всё это делается для повышения надёжности транспортировки и хранения газа», — отметил Алексей Засимович.
Напомним, что дочернее предприятие ООО «ГДК Ленск-газ» добывает газ на Отраднинском газоконденсатном месторождении и обеспечивает сетевым газом жителей Ленска.
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