Зимние каникулы у российских школьников продлятся 11 дней

Продолжительность зимних каникул в предстоящем учебном году составит 11 календарных дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Такие сроки рекомендовало установить Министерство просвещения России, сообщает «Российская газета».

К занятиям учащиеся вернутся в понедельник, 11 января 2027 года.

Рекомендации федерального ведомства адресованы образовательным организациям, работающим по четвертной системе обучения. Для школ, где учебный год разделен на триместры, единого обязательного графика на федеральном уровне нет. В отдельных учреждениях отдых может стартовать раньше — 30, 28 или 27 декабря, однако наиболее распространенным остается вариант с 31 декабря по 10 января.