Сколько дней будут отдыхать дети на Новый год? Известен график
Зимние каникулы у российских школьников продлятся 11 дней
Продолжительность зимних каникул в предстоящем учебном году составит 11 календарных дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Такие сроки рекомендовало установить Министерство просвещения России, сообщает «Российская газета».
К занятиям учащиеся вернутся в понедельник, 11 января 2027 года.
Рекомендации федерального ведомства адресованы образовательным организациям, работающим по четвертной системе обучения. Для школ, где учебный год разделен на триместры, единого обязательного графика на федеральном уровне нет. В отдельных учреждениях отдых может стартовать раньше — 30, 28 или 27 декабря, однако наиболее распространенным остается вариант с 31 декабря по 10 января.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий