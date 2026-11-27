25 ноября в Благовещенске стартовали сразу 2 федеральные программы для Дальнего Востока — очный модуль проекта «Олимпиадный тренер» и интенсив для управленческих команд региональных систем образования. Обе площадки работают на одну задачу: выстроить на Дальнем Востоке единую систему выявления и сопровождения одарённых школьников, чтобы интерес к предметам естественно-научного цикла, рождённый в школе, превращался в инженерные и исследовательские карьеры.

Очная часть «Олимпиадного тренера» собрала 200 учителей математики, физики, химии и биологии из всех 11 субъектов ДФО, прошедших отбор среди более чем 5 тысяч слушателей дистанционных программ повышения квалификации. Отбор шёл по результатам обучения и диагностических процедур. Якутию представляют 34 педагога, больше, чем любой другой регион округа. В дистанционном модуле участвовали около 400 учителей республики, до очного этапа дошли 34. Руководитель делегации наших учителей – Марина Баишева, к.п.н., доцент кафедры физико-математического образования ИРО и ПК.

С учителями в течение нескольких дней ведут занятия ведущие российские учёные, преподаватели и тренеры сборных команд по предметным олимпиадам. Среди экспертов — известные специалисты олимпиадного движения, ведущие специалисты по Всероссийской олимпиаде школьников Александр Столяров и Игорь Зотов.

Математику вели в двух параллельных группах. У Игоря Зотова, к.ф-м.н., доцента Сибирского федерального университета, председателя жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в Красноярском крае, преподавателя «Сириуса» — лекционные и методические семинары по алгебре, геометрии, комбинаторике и теории чисел. У Александра Столяров, старшего тренера сборной Башкортостана, заслуженного учителя РФ — зеркальная программа: те же темы, тот же разбор, но для второй группы. Так каждый из 200 учителей прошёл полный цикл: лекция, методический семинар, решение задач по всем четырём разделам.



Круглый стол «Творческая задача как ключевой инструмент развития математического мышления школьников» открывал Иван Ященко, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства (г.Москва). Не отдельная лекция, а рамка для всей недели, задача не как упражнение, а как способ мышления.



За 34-мя учителями из Якутии стоит не цифра сама по себе, за ней — строгий отбор под прокторингом четырёх предметов математического и естественно-научного цикла, 12-ти районов и столицы республики в одной делегации: из Тюнгюлю, Чурапчи, Сунтара, Верхневилюйска, Нерюнгри, Мирного, Алдана и др. В классы вернутся не просто педагоги, а вернутся «разобранные олимпиадные задачи, отработанные методики и прямые связи с тренерами сборных», что очень даже здорово!

Благовещенск — не финал, а точка входа. До марта 2027 года каждому из 34-х педагогов предстоит встроить полученное в собственную работу в свои школы, в своих детей. Главный результат проекта измеряется не неделей занятий, а кадровым резервом с едиными стандартами, тем самым каркасом, на котором Дальний Восток собирает собственную систему сопровождения одарённых школьников. Интерес, рождённый на уроке математики или химии, больше не обрывается на пороге класса: у него появляется маршрут от районного центра к Всероссийской олимпиаде, от олимпиады — к инженерной и исследовательской карьере на Дальнем Востоке.