Почему якутский язык стоит особняком среди родственных языков? Об этом и других интересных фактах рассказала SakhaLife доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН, лингвист Надежда Данилова. В эти Надежда Ивановна празднует свой 75-летний юбилей.

СПРАВКА:

Данилова Надежда Ивановна — доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РС (Я), высококвалифицированный специалист в области исследования фундаментальных научных проблем и разработки прикладных вопросов якутского языка. Автор и соавтор более 180 научных публикаций, в том числе соавтор «Большого толкового словаря якутского языка», «Орфографического словаря якутского языка» и утвержденных Правительством РС(Я) «Правил якутской орфографии». В эти дни она празднует свой 75-летний юбилей.

— Как вы пришли в науку? Как выбрали свою специальность?

— Когда я заканчивала школу, моя старшая сестра училась в Ленинграде. Она окончила Ленинградский пединститут, стала учителем. И вот она как-то на каникулы приехала домой и рассказала мне, что есть такой Восточный факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, где даже китайский язык изучают. С этого момента я задумалась о будущей учебе. Поступать в китайское отделение не стала, а пошла в тюркское, на кафедру «Тюркская филология». Помню, как прилетела в Ленинград и чуть ли не на автобусе доехала до университета. Там у меня документы приняли и объяснили, как доехать до Балтийского вокзала, а оттуда на электричке в общежитие, которое было далеко — за городом, в Петергофе. А сам учебный корпус факультета в центре города. Ничего, не растерялась, и место в комнате мне дали, и абитуриентки такие же девчонки, как и я, так постепенно влилась.

С тех пор всю жизнь занимаюсь грамматикой якутского языка. Потому что любой язык держится на грамматике. Без грамматических правил язык сразу распадается, потому что это железный каркас, который все и удерживает. К этому каркасу уже «прилепляется» лексика, то есть слова. И она «прилепляется» к нему по строго определенным правилам и законам, и из этого образуется наша речь.

— Как специалист, что бы вы назвали главным отличием якутского языка?

— Во-первых, якутский язык примечателен тем, что в его грамматике сохранились очень древние, исконно тюркские законы и правила. Почему так произошло? Потому что где-то в Х-ХII веке большая часть тюрков отошла на запад и попала под влияние ислама. То есть у них произошли изменения не только в лексическом составе их языков, но и грамматическом. А якутский язык сохранил свои тюркские корни. Возьмем, к примеру, так называемый персидский изафет, которым пользуются носители огузских тюркских языков. Кроме того, в якутском языке сказуемое всегда стоит в конце предложения. И этим сказуемым мы можем как бы «застолбить» все свое высказывание: «Мин кэллим (Я пришел)», а не «пришел я». Еще мы очень строго придерживаемся правил семантического сочетания слов, т.е. сочетания слов по смыслу. Допустим, слова, которые обозначают конкретные предметы, сочетаются с глаголами в пределах строгих рамок. То есть «стол» у нас не может «радоваться» или что-то подобное. В русском художественном слове, например, таких случаев нарушения правил сочетания слов очень много. Они могут себе это позволить. Все же русская художественная литература развивалась веками, а якутская литература — разве что столетие. Правда, и в якутской художественной литературе и фольклоре иногда солнце вполне может радоваться.

— Какие еще есть интересные факты о якутском языке?

— Все знают, что первый массовый алфавит якутского языка разработал Семен Андреевич Новгородов, однако мало кто в курсе, что очень многим якутский язык обязан двум друзьям-немцам. Первую академическую научную грамматику и первый алфавит на основе кириллицы придумал и записал на нем якутские слова русско-немецкий ученый, академик Отто Николаевич Бётлингк. На предложенном им алфавите был написан и издан «Словарь якутского языка» Эдуарда Пекарского. Многие введенные Бетлингком буквы позднее легли в основу современного якутского кириллического алфавита.

Появлением своей грамматики мы обязаны и еще одному немцу — путешественнику, академику Александру Федоровичу Миддендорфу. Он проехал всю Восточную Сибирь, записывал якутские слова, пословицы, сказки и образцы речи местных жителей. По возвращении в Петербург вот эти свои материалы он передал своему другу, академику-востоковеду Отто Бётлингку для филологической обработки.

— Чем сейчас занимается ваш отдел якутского языка ИГИиПМНС СО РАН?

— Мы дальше развиваем грамматику, при этом занимаемся функционально-семантической грамматикой. То есть мы изучаем, как в речи и в письме проявляется то, что носитель языка хочет высказать. У каждого народа, на каком бы языке он ни говорил, есть базовые понятия количества, места, времени и расстояния. Вот и мы смотрим, как эти общечеловеческие понятия передаются и выражаются именно в якутском языке. Это очень интересно, поскольку мы народ, у которого математических понятий, таких как метр, километр и так далее не было, т.к. математику якуты не изобретали. Как и все древние народы, они пользовались для количественных показателей частями своего тела. Например, расстояние измеряли длиной шага, меру — горстями, длину — от пальца или от локтя и так далее. Поскольку мы до недавних времен были кочевым народом, то время и расстояние у нас измерялось понятиями расстояния, которое кочевник мог пройти за день, причем не один, а с обозами. Это называлось «көс» и до сих пор это слово у нас сохранилось. Время было связано с сезонностью, конечно, зима и лето, а также временем утренней и вечерней дойки скота. То есть все было связано с образом жизни народа. Также в якутском языке очень много образных и звукоподражательных слов. Любое действие очень подробно надо описывать. Например, человек сидит — это не просто так в речи передается, что он сидит и все, а он именно как-то сидит, каким-то образом, обязательно какую-нибудь «окраску» надо добавить.

Недавно, кстати, была защищена докторская диссертация, в которой говорилось, что у якутов очень развит слух. Например, если по-русски можно просто сказать «шелестит», то в якутском языке это же слово можно описать сразу несколькими разными словами. И причина в том, что наши предки ходили где-то по широким просторам и им надо было слышать издалека, кто идет: войска ли это конные или просто коровы да лошади бродят. К тому же слух очень нужен охотникам: медведь это там или просто заяц скачет.

— Какой язык больше всего похож на якутский?

— По мнению специалистов, якутский язык даже в своей семье тюркских языков стоит особняком, поскольку, по предположениям историков, мы от основной массы носителей тюркских языков отделились очень рано. При этом, где и с кем кочевали, об этом информация не сохранилась. Письменности-то не было. Точно определено только то, что влияния буддизма и ислама в якутском языке нет. По предположению, предки носителей современного якутского языка обитали в Прибайкалье.

У якутского языка вообще много отличий от своих «собратьев» по языковой группе. Он во всех отношениях особенный. Самое главное, что он особенный по своему фонетическому составу. Допустим, древние долгие гласные «аа», «оо», «уу», «ии» и в речи, и письменности сохранились именно у нас. Подобное, хоть и в меньшей степени, наблюдается еще у тувинцев.

При этом в якутском языке сохранилось очень много монголизмов, есть и параллели, есть и прямые соответствия. Вот, например, «хотон» — у нас это ограждение для скота, а в монгольском языке есть слово «хот», то есть «город». А в бурятском языке слово «хотон» имеет значение «селение». При том, что в самом-самом начале это слово означало просто «стоянку кочевников». Поэтому якутский язык очень большой интерес представляет для тех, кто занимается сравнительными историческими исследованиями, то есть пытается определить историю языка вместе с жизнью его народа.