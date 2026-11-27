В Якутске осуждена женщина за мошенничество при получении «детских пособий» на сумму более 4,9 млн рублей



В Якутском городском суде рассмотрено очередное уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами.

Подсудимая 1984 г.р., узнала, что зарегистрированным и постоянно проживающим на территории Якутии гражданам установлены увеличенные северные районные коэффициенты к социальным выплатам при рождении и воспитании детей из средств бюджета РФ. Заведомо зная и понимая, что она и ее дети не будут проживать на территории республики и, намереваясь переехать на постоянное место жительства в Кыргызскую Республику, а регистрация места жительства необходима лишь для получения повышенных пособий, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, решила зарегистрироваться в г. Якутске.

Для этого в период с января 2020 г. по декабрь 2021 г. она фиктивно прописала себя и своих шестерых детей 2007-2021 гг.р. в с. Табага. С 2022 по 2025 гг., проживая в Кыргызстане, она неоднократно подавала через «Госуслуги» заявления о назначении ежемесячных пособий на всех детей в Отделение СФР по РС(Я), указывая ложные сведения о месте проживания в Якутске. Заявления были удовлетворены и на основании решений о предоставлении мер социальной поддержки женщине было выплачено 4 986 575,44 рублей.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину. От дачи показаний отказалась в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем были исследованы показания, данные на предварительном следствии.

В числе обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал: наличие детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание помощи ребенку – студенту, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика, частичное добровольное возмещение ущерба в размере 1 000 000 рублей.

Суд, изучив материалы дела, признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и обязанностями: встать на учет в специализированный орган; не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию; не менять места жительства и работы без уведомления данного органа; в течение испытательного срока ежемесячно принимать меры к возмещению материального ущерба, причиненного преступлением.

По гражданскому иску Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РС (Я) с осужденной подлежит взысканию материальный ущерб в размере 3 986 575 рублей 44 копейки.

Приговор вступил в законную силу.