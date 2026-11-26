Луна в Раке благоприятствует деловым переговорам, семейному общению и творчеству. Одним знакам зодиака откроются новые финансовые возможности, другим захочется тишины и домашнего уюта.

гороскоп на пятницу 27 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 27 ноября 2026: 18, 19 лунный день. Убывающая Луна. После 08:15 утра 28 ноября по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам, возможно, захочется расслабиться дома и никуда не спешить. В идеале вы предпочтете насладиться уединением.

Тем не менее это прекрасный день для обсуждения финансовых вопросов, особенно совместных расходов, общего имущества, наследства и страхования.

Такие разговоры пройдут успешно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем Доме общения и танцует с Меркурием (планетой коммуникаций).

Это обещает день, наполненный непринужденными разговорами, приятным общением и контактами с окружающими.

Прекрасное время для ведения дел. Взаимодействие с коллегами будет продуктивным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня финансовые переговоры, особенно связанные с вашей работой или даже здоровьем, пройдут успешно, поскольку вы более склонны к компромиссам и готовы принять чужую точку зрения.

Ваш здравый смысл сегодня на высоте.

Если отправитесь за покупками, то, скорее всего, приобретете конкретные и практичные вещи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня день веселья и развлечений! Наслаждайтесь непринужденным общением с окружающими.

Особенно привлекательными окажутся игры с детьми и спортивные мероприятия.

Возможно, вам захочется приобщиться к искусству или найти способ проявить собственные творческие способности.

(Вас также интересуют обновление интерьера и прием гостей дома.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя в последнее время ваша жизнь была наполнена развлечениями и общением, сегодня вам может захотеться немного уединиться и перевести дух.

Вы были очень заняты!

Тем не менее спокойное общение, особенно с детьми и романтическими партнерами, доставит вам удовольствие.

Кроме того, вы настроены не только зарабатывать деньги, но и с удовольствием их тратить, так считает ваш гороскоп на 27 ноября.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дом и семья по-прежнему занимают важное место в вашей жизни. Возможно, особое внимание потребуется кому-то из родителей.

У вас достаточно энергии, чтобы осуществить все задуманное, поскольку огненный Марс находится в вашем знаке, усиливая физическую и умственную активность.

Сегодня разговор с другом может касаться ваших целей и планов на будущее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня окружающие замечают вас чаще, чем обычно. Более того, некоторые люди могут узнать личные подробности вашей частной жизни.

Имейте это в виду на случай, если придется позаботиться о своей репутации.

Сегодня вас особенно заинтересуют идеи, связанные с заработком денег, а возможно, и с покупками.

Насыщенное время!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаке и танцует с Луной, способствуя общению, обучению и открывая возможности в издательской деятельности, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции.

Это прекрасный день для ведения бизнеса.

Активные занятия спортом и различные соревнования также могут вас заинтересовать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы — искатель знаний и истины. Кроме того, вы главный путешественник зодиака.

Сегодня прекрасный день для любых исследований, особенно связанных с налогами, долгами, наследством, страхованием и совместным имуществом.

Найдите то, что ищете!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня общение с друзьями и участниками различных коллективов будет складываться удачно, особенно если вы обсуждаете практические вопросы, требующие здравого смысла.

Это также хороший день для ведения любых деловых переговоров.

Поделитесь с кем-нибудь своими надеждами и мечтами о будущем. Возможно, с человеком моложе вас?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам может захотеться открыто высказать свои идеи или поделиться взглядами с начальником, влиятельным человеком, родителем, преподавателем или даже представителем полиции.

Ваши мысли могут касаться работы, здоровья или чего-то связанного с домашним питомцем.

Как бы то ни было, вам хочется, чтобы ваше мнение услышали.

Так вперед!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня прекрасный день для учебы и обмена идеями с окружающими, поскольку вам хочется узнать что-нибудь новое, особенно полезное и практичное.

Это также отличное время для изучения возможностей в издательской деятельности, путешествий и составления планов будущих поездок.

Если у вас сегодня день рождения

Актер Владимир Машков (1963) и телеведущая Екатерина Андреева (1961 или 1965) отмечают день рождения сегодня.

Вы обладаете сильной волей, независимы и практичны. Вы также ярко выраженный индивидуалист, которым движут собственные интересы.

В предстоящем году ваши творческие способности и жажда жизни достигнут своего пика!

Найдите время, чтобы наслаждаться жизнью. Ослабьте внутренний контроль, расслабьтесь и позвольте себе быть немного беззаботнее.

Веселитесь, но не забывайте о своих целях.

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