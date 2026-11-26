Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев вручил ежегодные стипендии 26 носителям традиционной культуры: олонхосутам, запевалам осуохая, кузнецам и народным мастерам.

В ходе церемонии также были отмечены победители республиканского конкурса исполнителей героического эпоса олонхо, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Одной из самых молодых победительниц республиканского конкурса стала представительница Намского улуса Яна Нюргусова. По ее словам, она увлекается исполнением эпоса еще со школьной скамьи, а на прошедшем смотре ей удалось одержать победу, исполняя олонхо на протяжении восьми часов. Девушка отметила, что своим успехом во многом обязана наставнику и поддержке близких людей.

Обращаясь к лауреатам, Айсен Николаев поблагодарил их за весомый вклад в сбережение духовного наследия региона и напомнил о значимых культурных датах.

«В этом году у нас два знаменательных события — 20-летие учреждения Дня олонхо и 15-летие Дня хомуса. В результате многолетней плодотворной работы мы создали единственный в мире Театр Олонхо. В следующем году планируется издание энциклопедии олонхо. Среди нас творят сотни олонхосутов и запевал осуохая, кузнецов и народных мастеров, которые широко распространяют исконные традиции народа саха», — подчеркнул глава республики.

Стипендии олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам были учреждены в Якутии в 2022 году, а народным мастерам — в 2023 году. Выплаты присуждаются ежегодно на конкурсной основе за особые заслуги в возрождении и популяризации эпоса олонхо, кузнечного дела и народных промыслов, а также за приобщение молодежи к истокам национальной культуры. Напомним, что 2026 год объявлен в Якутии Годом культуры.