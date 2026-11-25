На очередном заседании Якутской городской Думы 26 ноября депутатам предстоит обсудить проект бюджета города Якутска на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также рассмотреть новую редакцию Устава городского округа «город Якутск». Об этом шла речь на предсессионной встрече главы города Якутска Дмитрия Садовникова с депутатами.

Дмитрий Садовников отметил, что при подготовке документов проведена совместная работа с депутатским корпусом. По его словам, при формировании проекта бюджета многие предложения и пожелания не удалось включить из-за ограниченности финансовых ресурсов. Бюджетную ситуацию он охарактеризовал как непростую и напряженную, подчеркнув, что возможностей для реализации всех намеченных инициатив сейчас недостаточно.

«Новая команда стремится сделать многое для города, но по бюджету ситуация остается и напряженной, и сложной. Впереди нас ожидает большая работа. Мы все хотим, чтобы сессия прошла динамично и грамотно», — подчеркнул Дмитрий Садовников.

До вынесения на заседание проект бюджета предварительно изучили все 11 постоянных комиссий Якутской городской Думы. Депутаты рассмотрели ключевые финансовые показатели, обсудили предполагаемые направления расходов и приоритеты финансирования. Отдельное внимание уделялось затратам на муниципальные программы, относящиеся к сфере деятельности каждой комиссии.

Подготовка новой редакции городского Устава шла в течение года. В ходе этой работы рассматривались предложения депутатов, уточнялись формулировки и положения, связанные с организацией местного самоуправления, а также со взаимодействием органов муниципальной власти. Проект прошел публичные слушания и получил необходимые правовые заключения. Документ был подготовлен к рассмотрению на сессии с учетом поступивших замечаний и установленной процедуры.

В ходе встречи депутаты задали вопросы Дмитрию Садовникову и руководителям структурных подразделений Окружной администрации. Обсуждение затронуло проблемы, важные для жителей Якутска. Речь шла о благоустройстве дворовых территорий, строительстве образовательных учреждений, в частности, кампуса учреждений среднего специального образования, об обустройстве теплых остановок, в том числе рядом с Онкологическим диспансером. Также обсудили ряд других вопросов, связанных с деятельностью администрации.

В повестку 31-го очередного заседания Якутской городской Думы включено 15 вопросов. Помимо проекта бюджета и новой редакции Устава, депутатам предстоит обсудить изменения в муниципальные нормативные правовые акты. Также планируется рассмотреть вопросы, связанные с установкой памятников и памятных знаков, ряд наградных инициатив.

Решения, которые примут депутаты, определят основные бюджетные ориентиры на 2027 год и последующий плановый период, а также закрепят положения нового городского Устава.