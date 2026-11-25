Дан старт строительству международного транспортного коридора «Мохэ – Найба – Магадан»: На участке Сковородино – Рейново уложены первые звенья железнодорожного пути

24 ноября 2026 г. в 16:00 на железнодорожном перегоне Сковородино – Рейново состоялся исторический момент, который определяет логистическое будущее всего Дальнего Востока. Произведена укладка первых звеньев железнодорожного пути.

Данное событие является не просто этапом реконструкции ветки Сковородино – Рейново протяжённостью 68 км, а практическим стартом реализации масштабного проекта международного транспортного коридора «Мохэ (КНР) – Найба – Магадан». Международный транспортный переход «Джалинда (РФ) – Мохэ (КНР)» выступает его ключевым звеном, открывая прямой выход на внешние рынки для грузоотправителей Якутии и Дальнего Востока.

Подрядчиком выступает Дирекция по ремонту пути Забайкальской железной дороги, выполняющая работы по договору подряда с Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» (АО «АК «ЖДЯ).

В рамках первого этапа (2024-2028 годы) предусмотрены реконструкция ветки Сковородино – Рейново и станции «Рейново» силами АО «АК «ЖДЯ». На сегодняшний день, по информации генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Шимохина, работы развернуты на первых 20 километрах участка.

Работы строителями выполняются в строгом соответствии с графиком и требованиями безопасности.

«Укладка первых метров пути – это практическое подтверждение, что проект международного транспортного коридора переходит к практической реализации, – отметил генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин. – И сегодня мы закладываем основу коридора, который свяжет сырьевые и промышленные центры региона с Северным морским путем и с портом Магадан, обеспечив круглогодичную логистику в страны Азиатско-Тихоокеанского региона».