В Якутске в креативном кластере «Квартал Труда» состоялась ежегодная конференция «Дизайн-митап 2026». В рамках мероприятия выступали не только местные специалисты дизайн-индустрии, но также приглашенные гости из Москвы. Хедлайнерами встречи стали дизайн-директор «ГигаЧата» Евгений Филатов и креативный директор агентств «Пленум» и «Тропа» Егор Мызник. Компания Drivee также пригласила своих коллег из Москвы – Артема Голубкова и Анастасию Юровскую.



Больше всего мероприятие привлекло начинающих специалистов. В карьере большинство из них ориентируются на самостоятельный путь, хотя заметная часть уже растет в командах или развивает личный бренд. При этом большинство якутских дизайнеров внедрили ИИ в рабочий процесс и положительно оценивают технологию. Тех, кто считает искусственный интеллект угрозой профессии, оказалось меньшинство. В рабочих подходах дизайнеры склоняются к прагматичной оптимизации, а не к перфекционизму «до пикселя».



«Дизайн-сообщество в Якутии только формируется, но мероприятие растет, в этом году площадка собрала более 250 участников, что не может не радовать. Начинающие специалисты не боятся ИИ, активно включаются в разбор кейсов, задают вопросы спикерам», – отметили организаторы «Дизайн-митапа 2026».



Одним из ключевых событий стало подведение итогов конкурса по разработке дизайна летней упаковки в национальном стиле, которая будет реализована ограниченным тиражом в следующем году в «Додо Пицца Якутск». Свои концепции оформления предложили 113 участников: лучшей признали работу Евгении Константиновой. Также была отмечена работа Лианы Винокуровой специальной номинацией «В сердечко».



Спикерами местного дизайн-сообщество выступили специалисты из разных отраслей дизайна: Кирилл Кычкин (Алмазэргиэнбанк), Николай Слепцов (Boon Market), Валентина mudreza Павлова, Айталмир Дорофеев (cold50), Галина Бурцева (Ykt) и Лорина Карамзина (tymtyk).