Художественный фильм «На краю света» — это первая экранизация одноимённого рассказа Николая Лескова, снятая режиссёром Эдуардом Новиковым 🎥

Обладатель премий:

🏆 Диплом «Федерации Киноклубов» 48-го Московского международного кинофестиваля

🏆 Гран-при «Гранатовый браслет» XXXII Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине

🏆 «Лучшая мужская роль» XXXII Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине

🏆 Третья премия XXIII Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел»

Молодой архиепископ Амвросий отправляется с религиозной миссией в отдаленные земли, населенные язычниками. Сопровождают пастыря иеромонах Кирияк и два оленевода: принявший крещение Степан и язычник Гарпуни. Во время сложного и опасного путешествия по бескрайним заснеженным землям Амвросий чудом остается жив: его спасает один из проводников. Трагическое событие оказывает большое влияние на священника и заставляет поменять мировоззрение.

В ролях: Сергей Перегудов (Санкт- Петербург), Сергей Занин (Санкт-Петербург), Валерий Саввинов (Якутск), Павел Колесов (Якутск)

Премьера с 26 ноября во всех кинотеатрах Якутии ❄️ Билеты приобретаются на онлайн сайтах и в кассах кинотеатров

