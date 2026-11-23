Глава Якутии Айсен Николаев в своем официальном канале рассказал об итогах выступления на Первом Международном муниципальном форуме в Москве:

Первый Международный муниципальный форум собрал в Москве более тысячи представителей муниципального сообщества из 46 стран. Выступил на сессии «Инструменты укрепления межмуниципального сотрудничества», организованной МИД России и Россотрудничеством. Убеждён, что российские муниципалитеты и регионы должны увереннее представлять свой опыт в мире. Прямые связи между муниципалитетами помогают сохранять доверие и развивать полезные людям проекты даже в сложной политической обстановке.

Всемирная организация «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ) объединяет более 240 тысяч муниципалитетов из 140 стран. Как её сопрезидент продвигаю сотрудничество северных городов для обмена опытом и адаптации к изменению климата. Опыт Якутска в развитии на вечной мерзлоте уникален и востребован в мире. Речь идёт о безопасности домов и надёжности инфраструктуры. Готовы делиться решениями и перенимать лучшие практики партнёров.

Особое внимание уделил участию коренных народов в управлении территориями. Представители разных континентов просят нас делиться российским опытом защиты их прав, сохранения языков, культуры и традиционного уклада. Считаю необходимым развивать это направление сотрудничества в рамках ОГМВ. Для меня принципиально важно, чтобы коренные народы мира участвовали в принятии решений по развитию своих территорий в интересах будущих поколений.