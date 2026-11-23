Мы привыкли видеть их в образе спокойных и мудрых профи, часто выступающих в роли «спасателей», но за кадром они оказались такими же, как все мы: к концу рабочего дня, как и у всех нас, у них так же садится батарейка…

Врач-рентгенолог Якутского республиканского наркодиспансера Ирина Козлова рассказала, что, руководствуясь рекомендациями главного внештатного психолога Минздрава республики, клинические психологи наркологического отделения решили устроить себе час эмоциональной разгрузки и приурочили его ко Дню психолога России. Организаторами вместе с Ириной Викторовной выступили клинические психологи отделения Светлана Владимировна Андросова и Алена Георгиевна Попова.

— Мы организовали тренинги по профилактике эмоционального выгорания, мастер-классы и консультативные беседы, — рассказали психологи. — В рамках творческой части мероприятия мы делали браслеты «Шамбала», что способствовало эмоциональной разгрузке, освоению простых навыков саморегуляции, а заодно и сплочению коллектива. Проведённые мероприятия реально помогли нам снизить уровень стресса, улучшить психологический климат в отделении и напомнили о важности заботы о собственном ресурсе.

Да, иногда лучшая терапия для психолога – разрешить себе не быть психологом. Девушки включили режим «просто отдыхаем, веселимся и выдыхаем». На фото – редкие кадры перезагрузки – психологи плетут браслеты. Классное занятие для души! Узелок за узелком, тихий щелест бусин – само по себе медитация, а слово «Шамбала» уносит в мифическую историю. Словом, занятием все остались довольны – зарядились позитивом на максимум, к тому же у каждой теперь есть свой маленький талисман спокойствия, сделанный своими руками.

Находить время на то, что радует, — это не роскошь. Пусть же каждый из нас найдет в своем расписании свой час для души!

Зоя ИГНАТЬЕВА

Фото поделилась Ирина Козлова.