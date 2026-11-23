В Якутии начинается ежегодная просветительская акция «Диктант Олонхо», приуроченная к Декаде и Дню Олонхо в республике. Проверить свою грамотность и знание богатого языка героического эпоса приглашают как взрослых, так и школьников.

Формат участия разделили по возрасту. Взрослые жители республики напишут диктант очно 25 ноября. Площадками станут муниципальные библиотеки по месту жительства, а главной точкой притяжения в столице выступит Национальная библиотека Якутии — здесь акция стартует ровно в 11:00. Для школьников организовали дистанционный этап: с 23 по 28 ноября ребята могут проверить свои силы в онлайн-тесте на портале Олонхо Национальной библиотеки.

В этом году участникам предстоит работать с текстом олонхо выдающегося сказителя П.П. Ядрихинского – Бэдьээлэ. Отрывок специально подготовили научные сотрудники НИИ Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова.

Без награды не уйдет никто: каждому участнику вручат именной сертификат, а тем, кто справится с заданием на «отлично», достанутся дипломы. Итоги диктанта подведут и опубликуют 30 ноября на официальном сайте Национальной библиотеки РС(Я).

Напомним, впервые «Диктант Олонхо» прошел в 2019 году и сразу собрал внушительную аудиторию — более 9 300 жителей Якутска и 28 улусов республики. Сегодня эта акция давно переросла формат обычной проверки орфографии, став живой культурной традицией, которая объединяет поколения вокруг духовного наследия народа саха.