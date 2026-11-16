Удача улыбнулась лучшим: Учителя попали в проект Олимпиадный тренер

34 педагога Якутии прошли конкурсный отбор в проект «Олимпиадный тренер» и отправятся в Благовещенск

Руководителем якутской делегации назначена Марина Баишева, к.п.н., старший преподаватель кафедры физико-математического образования АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского- II», также прошедшая конкурсный отбор. Диссертация Марины Ивановны, посвящённая как раз совершенствованию методики подготовки школьников к олимпиадам, была защищена в Российской академии образования.

Делегация Якутии охватывает многие районы республики: Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Вилюйский, Хангаласский, Кобяйский, Олекминский, Усть-Алданский, Чурапчинский.

Проект «Олимпиадный тренер», реализуемый по поручению Минпросвещения России, направлен на формирование кадрового резерва педагогов-тренеров для работы с олимпиадным движением, стартовал в сентябре 2026 года. В дистанционном модуле приняли участие более 4500 педагогов Дальнего Востока, среди них — 400 педагогов Якутии, и строгий конкурсный отбор на очное участие прошли лишь 150 человек. В их число вошли 34 учителя из Якутии, представляющие предметы математического и естественно-научного циклов: математику, физику, биологию и химию.

Отбор был непростым: кандидатам предстояло не только продемонстрировать высокий уровень предметной и олимпиадной подготовки, но и подтвердить цифровую грамотность. Конкурсные испытания проходили по системе прокторинга — участники выполняли задания под видеонаблюдением, что обеспечивало прозрачность и объективность процедуры.

Организаторами проекта выступают Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Фонд развития социальных инициатив и Центр педагогического мастерства (г.Москва). Главная цель проекта — помочь педагогам эффективнее выявлять и сопровождать талантливых школьников, выстраивать для них индивидуальные траектории обучения и готовить к интеллектуальным соревнованиям не только в республике и России, но и в мировом масштабе.