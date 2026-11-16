В Музыкальной гостиной Якутии разберут оперу «Нюргун Боотур»

В ближайшую среду, 18 ноября, Национальная библиотека Якутии станет площадкой для глубокого погружения в историю национального музыкального искусства. В рамках Декады Олонхо в зале имени Э.К. Пекарского пройдет тематический семинар-практикум «Претворение традиций олонхо в первой якутской опере «Нюргун Боотур» М.Н. Жиркова и Г.И. Литинского».

Спикером и главным проводником в мир музыкального эпоса выступит Татьяна Павлова-Борисова — постоянный автор SakhaLife, ведущий музыковед республики, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РС (Я) и доцент СВФУ. Татьяна Владимировна посвятила изучению якутской профессиональной музыки и творческого наследия Марка Жиркова десятилетия. Ее исследования помогают не просто сухо анализировать партитуры, а слышать в академическом звучании живое дыхание древнего народного сказительства.

«Опера «Нюргун Боотур» — это не просто исторический памятник, с которого начался наш профессиональный музыкальный театр. Это удивительный художественный код. Марку Жиркову и Генриху Литинскому удалось невозможное: переплавить сакральные интонации, горловые призвуки и ритмику древнего олонхо в формы классического оперного искусства, не потеряв при этом ни капли национальной самобытности. На семинаре мы разберем, как именно создавалась эта музыкальная магия и почему она остается живой спустя десятилетия», — анонсировала свой семинар Татьяна Павлова-Борисова в разговоре с SakhaLife.

Предстоящая встреча объединяет сразу несколько знаковых культурных вех республики. Мероприятие проходит под эгидой Года культуры в Якутии и совместного просветительского проекта «Музыкальный университет» СВФУ. Кроме того, семинар приурочен к двум фундаментальным юбилеям: 90-летию со дня создания Якутского государственного национального хора, который стал предтечей современного Театра оперы и балета, а также грядущему 135-летию основоположника якутской профессиональной музыки, первого композитора республики Марка Николаевича Жиркова.

Встреча будет интересна как профессиональным музыкантам, студентам и краеведам, так и всем ценителям культуры, желающим лучше понимать истоки якутского театрального искусства.

Где и когда пройдет встреча:

18 ноября 2026 года, начало в 14:00.

г. Якутск, проспект Ленина, 40 (основное здание Национальной библиотеки РС (Я), 3 этаж, Зал им. Э.К. Пекарского).

Вход свободный для всех желающих.