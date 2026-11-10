Якутский след в драме «Айтматов»: сенсационная находка на кинофестивале

Нашумевший фильм приехал на Якутский кинофестиваль без сопровождения. Фильм «Айтматов», премьера которого состялась в кинотеатре «Лена» на IX Якутском кинофестивале, приехал без сопровождения. Молодой режиссер Каныбек Калматов и сын Чинзига Айтматова – Эльдар Айтматов направили видеобращения якутским зрителям.

молодой режиссер Каныбек Калматов

Напомним, что Люция Бурцева, киноман в третьем поколении в ходе фильма идентифицировала фотографию, которую сжигает главный антагонист повествования по имени Алмаз Караев. По сюжету фильма это председатель Союза писателей Киргизии, отказавшийся от памяти своего репрессированного отца. И сгорает в огне фото Максима Аммосова, государственного деятеля Якутии и Кыргызстана. Фото настоящее, на нем Максим Кирович запечатлен вместе со своей дочерью Аэлитой. Фото демонстрируется в музее М.К. Аммосова в Якутске.

SakhaLife расспросил главного киноведа Якутии, автора книги «Однажлы в Сахавуде…» Альбину Данилову, как был презентован фильм.

— Фильм «Айтматов» приехал на IX Якутский международный кинофестиваль без сопровождения. Режиссер фильма Каныбек Калматов и младший сын Чингиза Айтматова от второго брака, руководитель Международного фонда Чингиза Айтматова и директор его дома-музея Эльдар Айтматов направили свои видеобращения.

Вместе с режиссерами и командами приехали фильмы, которые участвуют в конкурсной программе кинофестиваля. Тогда как фильм «Айтматов» идет вне конкурса, это его премьера.

По моим данным, сын писателя Эльдар Чингизович планировал приехать в Якутск, но не смог по семейным обстоятельствам, из-за смерти родственницы, — сообщила Альбина Данилова.

сын Айтматова

SakhaLife изучил видеобращения режиссера и сына Айтматова.

Дорообо! — обратился к якутянам режиссер биографической драмы о великом писателе Чингизе Айтматове Каныбек Калматов.

Режиссер отметил, что для него большая честь представить и показать свой фильм на Якутском кинофестивале. Но, к сожалению, не смог присутстовать лично.

— Но душой я с вами. Якутия – священная земля, взрастившая талантливых, глубоких людей, а именно якутских кинематографистов, отметил режиссер.

Каныбек Калматов поблагодарил организаторов кинофестиваля. Пожелал зрителям приятного просмотра. И попрощался до новых встреч.

Эльдар Айтматов в своем видеобращении продемонстрировал, что знает о культуре Якутии. С огромной радостью он пригласил жителей Республики Саха на просмотр фильма молодого режиссера Каныбека Калматова, посвященного его отцу. Он отметил, что для него особенно важно, что премьера именно в Якутии, где творчество его отца стало отправной точкой для знакового, культового спектакля «Желанный голубой берег мой». Само произведение называется «Пегий пес, бегущий краем моря». Андрей Борисов поставил прекрасный спекталь в Саха театре, отметил Эльдар Чингизович.

СПРАВКА

Каныбеку Калматову 25 лет.

Он окончил операторский факультет ВГИКа (в 2023 году). В качестве главного оператора-постановщика снял один из самых кассовых центральноазиатских фильмов «Рай под ногами матерей» (2024).

Выступил режиссером масштабного байопика о Чингизе Айтматове.

Другие работы режиссера:

«Рецепт счастья» — художественный фильм.

«Акыркы сабак» («Последний урок») — популярный молодежный киргизский драматический сериал.

«Урмат» — драматический сериал.

«Возвращение» и «Степень вины» — короткометражные ленты, созданные в период учебы и становления.

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