Многолетний раскол в старейшей творческой организации республики — Союзе писателей Республики Саха (Якутия) — зашёл в глухой юридический тупик. Казалось бы, ещё в конце сентября инициативная группа провела альтернативный съезд, на котором председателем избрали поэта, главного редактора литературного журнала «Курулгэн» Афанасия Гуринова — Арчылана. Информация об этом прошла в СМИ. Однако о продолжении эпопеи якутяне узнают только из этой статьи SakhaLife.

Победные фанфары стихли быстро: Управление Минюста России по РС(Я) отказало в государственной регистрации новой редакции устава и итогов съезда, а действующий исполком во главе с Владиславом Доллоновым категорически отказывается передавать печать и дела.

Пока в коридорах власти и судах кипят страсти, сам Союз рискует потерять остатки имущества и репутации — в октябре Арбитражный суд уже лишил организацию помещения в Доме печати из-за накопившихся долгов за коммуналку. SakhaLife восстановил полную хронологию этого затянувшегося противостояния, выслушал аргументы сторон и выяснил, почему «избранный» председатель до сих пор остаётся в статусе «непризнанного».

С чего всё началось: судебный марафон имени VII съезда

Корни нынешнего двоевластия уходят в декабрь 2022 года, когда на VII съезде Союза писателей РС(Я) председателем в третий раз подряд был избран народный поэт Якутии Иван Мигалкин, обошедший своего соперника Афанасия Гуринова. После смерти Ивана Васильевича в мае 2024 года руководство организацией перешло к его заместителю, секретарю исполкома Владиславу Доллонову.

Афанасий Гуринов и его соратники — в том числе известная якутская поэтесса Наталья Михалёва — Сайа, выступившая соистцом по делу, — оспорили легитимность того самого съезда 2022 года, сославшись на нарушения устава при подсчёте голосов и оформлении документов. Началась изнурительная судебная тяжба, в которой каждая из сторон теперь трактует решения Фемиды в свою пользу.

Январь 2025 года: Якутский городской суд полностью отказал Гуринову, Михалёвой-Сайа и их сторонникам в удовлетворении иска, где те требовали признать нелегитимными не только сам VII съезд, но и действующий исполком, полномочия Доллонова, а также членство 20 новых писателей, принятых в Союз после 2022 года (их фамилии были отдельно вписаны в иск).

Ноябрь 2025 года: В Верховном суде РС(Я) истцы пошли на тактический манёвр — отказались от всех требований, кроме одного: признать недействительным сам протокол VII съезда 2022 года. Апелляционная инстанция это единственное требование удовлетворила, оставив в силе отказ городского суда по остальным пунктам.

Именно здесь и кроется главная юридическая ловушка. С точки зрения действующего исполкома, раз суд не отменил полномочия органов управления и не лишил мандатов 20 принятых после 2022 года литераторов, никто не вправе вычёркивать их из списка членов Союза. Более того, за год после решения Верховного суда тандем Гуринова и Сайа так и не пришёл забирать печать и кассу с судебными приставами — просто потому, что исполнительного листа о принудительной передаче власти у них на руках нет.

Сентябрьский съезд: «лишние» писатели, самоотвод Сайа и 55 голосов «за»

Весной и летом 2026 года исполком Владислава Доллонова дважды пытался собрать съезд для выборов нового руководства, но оба раза мероприятия срывались — в том числе из-за конфликтов вокруг площадок, куда оппоненты приносили решения судов. В итоге исполком назначил съезд на 3 октября (а затем перенёс его на 9 декабря, опубликовав официальное объявление в газете «Якутия»).

Инициативная группа Афанасия Гуринова ждать не стала и созвала свой съезд раньше — 30 сентября 2026 года. Чтобы обеспечить кворум, организаторы просто исключили из реестра (где числилось 139 человек) те самые «спорные» два десятка писателей, принятых после 2022 года. В итоге из 115 оставленных в списке человек на собрание пришли 59 делегатов. Одному из пожилых писателей, попавшему в «непризнанный» список, мандат не выдали, разрешив лишь молча посидеть в зале в качестве зрителя.

На пост председателя выдвинули три кандидатуры: Афанасия Гуринова — Арчылана, Наталью Михалёву — Сайа и Василия Гоголева — Уйулхана. Однако прямо перед голосованием Сайа взяла самоотвод в пользу Гуринова, призвав делегатов поддержать своего соратника. В итоге 55 голосами председателем избрали Афанасия Гуринова — Арчылана (3 голоса получил Уйулхан, 1 человек проголосовал против).

Позиция Минюста и ответ Гуринова: «накопились несоответствия»

Победа на сентябрьском съезде оказалась пирровой. Когда пакет документов с новой редакцией устава и протоколом об избрании нового председателя лёг на стол специалистов Управления Министерства юстиции РФ по РС(Я), ведомство вынесло отказ в государственной регистрации.

В региональном Минюсте ещё с 2024 года указывали на системные нарушения корпоративного законодательства и устава внутри Союза писателей, а в конце 2025 года организацию даже штрафовали через суд за неисполнение предписаний ведомства. На этот раз претензии коснулись как противоречий в тексте нового устава федеральному закону об общественных объединениях, так и грубых процедурных ошибок при созыве и проведении самого сентябрьского собрания (включая искусственное усечение списка членов организации, имеющих право голоса).

Сам Афанасий Гуринов — Арчылан, в комментирии для SakhaLife признаёт наличие претензий со стороны регистрирующего органа, но винит в этом запущенное делопроизводство прошлых лет и обещает исправить документы до конца года:

«На прошедшем съезде был принят устав в новой редакции. Однако по результатам его рассмотрения установлено, что ряд положений противоречит действующему законодательству. В рамках приведения документов в соответствие с законом было изменено официальное наименование организации: добавлено слово „региональная“, поскольку территориальная сфера деятельности общественной организации подлежит обязательному указанию. При этом были допущены процедурные ошибки, а также выявлен ряд иных недочётов.

Причиной текущей ситуации послужило то, что на протяжении более десяти лет организационно-правовая работа в Союзе велась ненадлежащим образом. Вследствие этого прежняя редакция устава, включая наименование организации, перестала соответствовать актуальным законодательным требованиям. В настоящее время ведётся трудоёмкая работа по устранению накопившихся несоответствий.

После исправления всех замечаний, послуживших основанием для отказа в государственной регистрации, документы будут поданы повторно. Союз вправе сделать это в срок до 30 декабря текущего года. Необходимые организационные мероприятия уже начаты. Мы прикладываем все усилия для успешного завершения процедуры регистрации в установленный срок».

Что дальше?

Ситуация зашла в юридический клинч. Чтобы устранить процедурные ошибки сентябрьского съезда, на которые указал Минюст, одних правок в тексте устава на бумаге может оказаться недостаточно — ведь изменить состав участников уже прошедшего собрания задним числом невозможно.

Тем временем на горизонте маячит 9 декабря — дата, на которую созывает свой съезд действующий исполком во главе с Владиславом Доллоновым, настаивающий на участии всех 139 членов организации. И если якутские литераторы в ближайшее время не сядут за стол переговоров, то вместо одного легитимного председателя рискуют получить два непризнанных съезда и реальную угрозу принудительной ликвидации старейшего творческого союза по иску Минюста.

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