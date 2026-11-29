Якутян приглашают на «Воспоминания о будущем» писателя-фантаста
Жителей и гостей Якутска приглашают заглянуть за горизонт завтрашнего дня. В понедельник, 30 ноября, в Литературном музее им. П.А. Ойунского пройдёт творческая встреча с известным писателем-фантастом и футурологом из Владивостока Натали Тумко под интригующим названием «Воспоминания о будущем».
Натали Тумко — инженер-конструктор по образованию, член Союза писателей России и изобретатель необычных форматов вроде пластиковых книг и магнитов с аудиокнигами («библиотека на холодильнике»). В Якутск она прилетела для участия в благотворительном концерте «Обнимаю сердцем» и мероприятиях фестиваля «Зима начинается с Якутии».
На встрече в Литмузее автор расскажет о современных открытиях и технологиях, которые вскоре кардинально изменят нашу повседневность, а также прочтёт отрывки из своих произведений. Разговор затронет самые разные сферы жизни:
каким станет транспорт будущего;
что такое «сиомный брак» и как трансформируются отношения;
почему старость превратится в полноценную вторую половину жизни;
какими будут жильё, школы, документы и даже домашние питомцы.
Программа рассчитана на полтора часа. После лекции гости смогут задать писательнице вопросы, взять автограф и приобрести её книги.
Когда: 30 ноября, начало в 17:30.
Где: Литературный музей им. П.А. Ойунского (г. Якутск, ул. Октябрьская, 10).
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