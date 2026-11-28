Большой пожар на Кржижановского: в Якутске горела стройка на площади 100 кв.м

Вчера утром, 27 ноября, в столице Якутии произошел пожар на одном из строящихся объектов. К счастью, обошлось без жертв, а оперативные действия пожарных не дали огню уничтожить всё здание.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 11:58. На место происшествия на улице Кржижановского оперативно выехали 15 спасателей и три единицы спецтехники.

Огонь вспыхнул в помещении водоподготовки на первом уровне здания. Пламя успело повредить около 100 квадратных метров площади и находившееся внутри оборудование. Однако благодаря слаженной работе пожарных огонь удалось локализовать и спасти остальную часть строящегося объекта от полного уничтожения.

Предварительная причина ЧП — человеческий фактор. По данным специалистов, пожар начался из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Сейчас дознаватели устанавливают точную сумму ущерба и ищут виновных. По факту происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба МЧС по Якутии.

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