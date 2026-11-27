Где встретить Новый год — 2027, чтобы праздник запомнился надолго? Собрали 12 интересных направлений России: от сказочного Великого Устюга и праздничной Москвы до горных курортов, Байкала и суровой Якутии. Выбирайте путешествие по душе!

куда поехать на Новый год 2027 в России

До Нового года осталось совсем немного, а значит, пора решать, где провести зимние каникулы. Одни мечтают о заснеженных лесах и настоящей русской сказке, другие хотят встретить праздник у моря, покататься на горных лыжах или погулять по украшенным улицам больших городов. Хорошая новость: в России найдётся направление практически на любой вкус.

В 2027 году новогодние каникулы будут особенно продолжительными. Россияне, работающие по стандартной пятидневной неделе, отдохнут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Это 11 дней, которых вполне достаточно для небольшого путешествия или полноценного зимнего отпуска.

Куда отправиться с детьми, где провести романтический Новый год вдвоём, а какие места выбрать любителям снега, гор и активных развлечений? Собрали 12 интересных направлений по России.

1. Москва — за новогодними огнями и праздничной атмосферой

Кому подойдёт: семьям с детьми, парам, любителям больших городов.

Москва в новогодние праздники превращается в огромную праздничную декорацию. Нарядные улицы, сверкающие гирлянды, катки, ярмарки и красивые витрины создают ощущение, будто вы оказались в рождественском фильме.

Начать путешествие стоит с Красной площади, Никольской улицы и парка «Зарядье».

Затем можно отправиться на ВДНХ, прогуляться по Парку Горького или посмотреть на зимнюю столицу с Воробьёвых гор.

Для семей с детьми в Москве обычно доступны театральные представления, праздничные программы и различные зимние развлечения.

Что обязательно сделать:

Прогуляться по праздничному центру.

Сфотографироваться у новогодних украшений.

Посетить один из городских парков.

Выбрать бесплатное праздничное мероприятие.

Многие прогулочные маршруты доступны без покупки билетов. Однако катки, спектакли и отдельные развлечения могут быть платными.

Актуальную праздничную программу можно проверить на официальном портале «Зима в Москве».

2. Санкт-Петербург — романтика зимних дворцов и красивых улиц

Кому подойдёт: парам, любителям истории, музеев и неспешных прогулок.

Если вы мечтаете встретить Новый год среди великолепной архитектуры, отправляйтесь в Санкт-Петербург.

Зимой город выглядит особенно романтично. Подсвеченные дворцы, заснеженные набережные и праздничные витрины создают неповторимую атмосферу.

Главные места для прогулок — Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевская площадь и набережные Невы.

В праздничные дни можно посетить Эрмитаж, Русский музей, театры или отправиться в пригородные дворцовые комплексы.

При этом следует учитывать, что зима в Петербурге бывает ветреной и влажной. Поэтому особенно важно взять непромокаемую обувь и тёплую одежду.

Что обязательно сделать:

Прогуляться по Невскому проспекту.

Увидеть Зимний дворец в праздничной подсветке.

Посетить музей или театр.

Провести вечер в уютном кафе.

Совет: если хотите сэкономить, выбирайте гостиницу недалеко от станции метро, но не обязательно в самом центре.

3. Великий Устюг — в гости к настоящему Деду Морозу

Кому подойдёт: семьям с детьми, особенно дошкольного и младшего школьного возраста.

Великий Устюг в Вологодской области — одно из самых сказочных новогодних направлений России.

Именно здесь находится знаменитая Вотчина Деда Мороза, куда ежегодно приезжают семьи со всей страны.

Детей ждут прогулки по сказочной территории, встречи с зимним волшебником, тематические развлечения и праздничные экскурсии.

Взрослым тоже будет интересно: старинная архитектура Великого Устюга, заснеженные улицы и атмосфера русского Севера позволяют почувствовать настоящее приближение Рождества.

Что обязательно сделать:

Посетить Вотчину Деда Мороза.

Отправить праздничную открытку с Почты Деда Мороза.

Прогуляться по историческому центру Великого Устюга.

Выбрать семейную экскурсионную программу.

Поездку лучше планировать заранее. В конце декабря и начале января спрос на проживание и экскурсии особенно высок.

Программы посещения публикуются на сайте Дома Деда Мороза.

4. Вологда — новогодняя столица России 2027 года

Кому подойдёт: семьям, любителям народных традиций и праздничных фестивалей.

Если хочется поехать туда, где Новый год действительно станет главным событием зимы, обратите внимание на Вологду.

В 2027 году город получил статус Новогодней столицы России.

Праздничный сезон официально откроется 12 декабря 2026 года.

Вологда готовит насыщенную программу с концертами, уличными представлениями, ярмарками и тематическими фестивалями.

Среди наиболее интересных событий — Всероссийский фестиваль уличных театров «В гостях у сказки», который запланирован на 3–6 января 2027 года.

Кроме того, 5–6 января ожидается фестиваль русской северной кухни «Холодец».

В свободное время можно познакомиться с историческим центром Вологды, полюбоваться деревянным зодчеством и попробовать традиционные местные продукты.

Что обязательно сделать:

Посетить праздничные городские мероприятия.

Прогуляться по историческому центру.

Познакомиться с вологодскими ремёслами.

Попробовать блюда северной кухни.

Официальную программу можно найти на туристическом портале Вологодской области.

5. Казань — восточная сказка с русским характером

Кому подойдёт: семьям, парам и любителям гастрономических путешествий.

Казань — прекрасный вариант для тех, кто хочет совместить праздничные прогулки, интересную архитектуру и необычную кухню.

Зимой столица Татарстана выглядит особенно красиво. Огни праздничных улиц, белоснежный Казанский кремль и уютные кафе создают прекрасную атмосферу для отдыха.

Обязательно стоит посетить улицу Баумана, Казанский кремль, набережную озера Кабан и исторические районы города.

Отдельного внимания заслуживает татарская кухня. Во время поездки попробуйте эчпочмак, кыстыбый, чак-чак и другие местные блюда.

Что обязательно сделать:

Увидеть Казанский кремль.

Прогуляться по улице Баумана.

Попробовать национальную кухню.

Посетить зимние городские мероприятия.

Казань удобна как для короткой поездки на два-три дня, так и для более продолжительного отдыха.

6. Карелия — заснеженные леса, озёра и зимняя сказка

Кому подойдёт: любителям природы, спокойного отдыха и необычных впечатлений.

Тем, кто устал от городского шума, стоит присмотреться к Карелии.

Зимой здесь особенно красиво: хвойные леса покрываются снегом, озёра замерзают, а небольшие деревянные домики среди деревьев напоминают иллюстрации к сказкам.

Одно из самых известных мест — горный парк «Рускеала», знаменитый Мраморным каньоном.

Любителям необычного транспорта стоит обратить внимание на туристический ретропоезд «Рускеальский экспресс», который связывает Сортавалу и район горного парка.

Можно также остановиться в загородном доме, отправиться на экскурсию или познакомиться с карельскими традициями.

Что обязательно сделать:

Побывать в горном парке «Рускеала».

Прогуляться по заснеженному хвойному лесу.

Попробовать традиционные карельские калитки.

Провести вечер у камина в загородном доме.

Совет: бронируйте жильё и популярные экскурсии заранее. В праздничные дни хорошие варианты быстро заканчиваются.

7. Сочи — Новый год без сильных морозов

Кому подойдёт: семьям, парам и тем, кто хочет отдохнуть от суровой зимы.

Если снег и морозы уже надоели, отправляйтесь на Черноморское побережье.

Зимой Сочи предлагает совершенно другое настроение: пальмы, морской воздух, прогулки по набережной и сравнительно мягкую погоду.

Купаться в море в январе большинство туристов не планирует, но наслаждаться прогулками и красивыми пейзажами можно.

Отдых удобно дополнить поездкой в горы.

Что обязательно сделать:

Прогуляться по морской набережной.

Посетить Олимпийский парк.

Отправиться на экскурсию в горы.

Попробовать кавказскую кухню.

Помните, что зимой на побережье возможны дожди, а погода в горах значительно холоднее.

8. Красная Поляна — горные лыжи и отдых среди Кавказских гор

Кому подойдёт: любителям активного отдыха, горнолыжникам и компаниям друзей.

Красная Поляна — одно из самых известных направлений для зимнего отдыха в России.

В новогодние праздники сюда приезжают ради заснеженных гор, красивых отелей, ресторанов и развлечений.

На курортах горного кластера Сочи можно кататься на лыжах и сноуборде, посещать смотровые площадки, отдыхать в спа-комплексах и наслаждаться видами Кавказа.

Даже если вы никогда не стояли на лыжах, поездка может оказаться интересной.

Здесь работают инструкторы, а для новичков предусмотрены учебные зоны.

Что обязательно сделать:

Подняться в горы на канатной дороге.

Попробовать катание с инструктором.

Полюбоваться зимними панорамами.

Провести вечер в горном кафе.

Важно: праздничные даты обычно относятся к периоду повышенного спроса. Стоимость проживания и подъёмников необходимо проверять на конкретные дни.

9. Шерегеш — для тех, кто любит настоящий снег

Кому подойдёт: горнолыжникам, сноубордистам и любителям активных зимних поездок.

Шерегеш в Кемеровской области известен продолжительным горнолыжным сезоном и снежными склонами Горной Шории.

Сюда приезжают ради катания, горных пейзажей и атмосферы зимнего курорта.

В сезоне 2026–2027 годов работа трасс уже началась осенью, а на 31 декабря запланированы тематические новогодние мероприятия.

Для поездки можно выбрать гостиницу у подъёмников или жильё подальше от склонов.

Что обязательно сделать:

Покататься на лыжах или сноуборде.

Полюбоваться пейзажами Горной Шории.

Отдохнуть после катания в бане.

Встретить Новый год среди заснеженных гор.

Официальная информация о курорте: Дирекция Шерегеша.

10. Байкал — зимняя природа и удивительные пейзажи

Кому подойдёт: любителям природы, фотографам и путешественникам, ищущим необычные впечатления.

Новый год на Байкале — идея для тех, кто мечтает увидеть одно из самых красивых озёр мира зимой.

Заснеженные берега, скалистые острова, хвойные леса и морозный воздух создают незабываемые пейзажи.

Для первой поездки удобно выбрать Иркутск и посёлок Листвянка.

Однако важно учитывать одну особенность: знаменитый прозрачный байкальский лёд, ради которого многие специально приезжают на озеро, обычно лучше наблюдать позднее, когда ледовый покров сформируется.

В конце декабря и начале января Байкал ещё не везде покрыт надёжным льдом.

Поэтому не следует рассчитывать на самостоятельные поездки по льду или экскурсии по неоткрытым ледовым маршрутам.

Что обязательно сделать:

Посмотреть на зимний Байкал с берега.

Посетить Листвянку.

Попробовать местную бурятскую кухню.

Выбрать экскурсию с опытным местным гидом.

11. Калининград — новогодняя атмосфера старой Европы

Кому подойдёт: парам, любителям архитектуры и спокойных городских путешествий.

Калининград станет интересным вариантом для тех, кто хочет провести Новый год в необычной архитектурной атмосфере.

Старинные здания, уютные улицы, исторические районы и близость Балтийского моря делают город отличным направлением для зимнего отдыха.

Обязательно стоит посетить остров Канта, Кафедральный собор и Рыбную деревню.

Если позволяет погода, можно отправиться в Зеленоградск или Светлогорск, чтобы погулять у зимнего Балтийского моря.

Что обязательно сделать:

Посетить остров Канта.

Прогуляться по старым кварталам Калининграда.

Попробовать блюда местной кухни.

Съездить на Балтийское побережье.

Учтите, что зима здесь бывает влажной и ветреной, а устойчивый снежный покров не гарантирован.

12. Якутия — настоящий Новый год на Полюсе холода

Кому подойдёт: любителям необычных путешествий, экстремального туризма и северной культуры.

А вот тем, кто хочет встретить Новый год по-настоящему необычно, стоит отправиться в Якутию.

Это направление трудно сравнить с обычным зимним путешествием.

В Якутске можно познакомиться с культурой народа саха, попробовать национальную кухню, увидеть морозные пейзажи и почувствовать, что такое настоящая северная зима.

Особенно смелые путешественники могут отправиться в Оймякон — одно из самых холодных постоянно населённых мест планеты.

Зимой температура здесь способна опускаться значительно ниже минус 40 градусов.

Такая поездка требует серьёзной подготовки, специальной одежды и опытного сопровождения.

Что обязательно сделать:

Познакомиться с зимним Якутском.

Попробовать блюда якутской кухни.

Увидеть северные зимние пейзажи.

При достаточной подготовке отправиться в организованный тур на Полюс холода.

На зимний сезон 2026–2027 годов местные туроператоры предлагают в том числе новогодние экспедиции по маршруту Якутск — Оймякон — Магадан.

Проверить даты и условия можно на сайте «Оймякон-Тур».

Куда поехать на Новый год недорого?

Новогоднее путешествие не обязательно должно стоить целое состояние.

Если бюджет ограничен, разумнее выбирать направления с доступным транспортом из вашего города.

Например, жителям Москвы и соседних регионов можно рассмотреть короткую поездку в города Золотого кольца, Вологду или Санкт-Петербург.

Жителям Поволжья удобно путешествовать в Казань и соседние исторические города.

А путешественникам из Сибири имеет смысл сравнить стоимость отдыха в Шерегеше, на Алтае и Байкале.

Чтобы сократить расходы, выбирайте поездки на несколько дней, бронируйте жильё заранее и обращайте внимание на бесплатные прогулочные маршруты.

Важно учитывать не только стоимость гостиницы, но и расходы на транспорт, питание, экскурсии и праздничные программы.

Куда лучше поехать с детьми?

Если вы планируете новогодний отдых всей семьёй, особенно важно учитывать возраст ребёнка, длительность дороги и погодные условия.

Великий Устюг подойдёт тем, кто хочет подарить детям настоящую новогоднюю сказку и встречу с Дедом Морозом.

Москва порадует большим количеством развлечений, музеев, парков и праздничных мероприятий.

Вологда заинтересует семейными фестивалями и атмосферой русского Севера.

Казань станет хорошим вариантом для сочетания прогулок, музеев и знакомства с новой культурой.

Сочи можно выбрать, если хочется избежать сильных морозов.

А для школьников, которые любят активный отдых, интересными могут оказаться Карелия и горные курорты.

Когда лучше бронировать новогоднее путешествие?

Если вы планируете поездку на период с 31 декабря по 10 января, откладывать бронирование не стоит.

Особенно это касается популярных семейных направлений, загородных гостиниц и горнолыжных курортов.

Перед оплатой внимательно проверьте условия отмены бронирования, стоимость праздничного ужина и наличие обязательных дополнительных сборов.

Уточните, входят ли в стоимость проживания питание, трансфер и новогодняя программа.

Если путешествуете с детьми, обязательно учитывайте время в дороге и возможность отдыха после переезда.

Где лучше встретить Новый год — 2027?

У каждого направления есть собственное очарование.

Москва подарит праздничные огни и атмосферу большого города. Санкт-Петербург — романтику и красивую архитектуру. Великий Устюг — настоящую новогоднюю сказку для детей.

В Карелии можно насладиться зимней природой, в Сочи — отдохнуть от морозов, а в Шерегеше и Красной Поляне — активно провести каникулы на горных склонах.

Тем, кто мечтает о необычном путешествии, стоит присмотреться к Байкалу и Якутии.

Главное — выбирать не самое модное направление, а то место, где именно вам будет по-настоящему хорошо.

Ведь лучшие новогодние воспоминания связаны не столько с расстоянием и стоимостью поездки, сколько с людьми, впечатлениями и ощущением праздника.

А где вы мечтаете встретить Новый год — 2027? В заснеженных горах, на берегу моря или в уютном российском городе? Поделитесь своими планами в комментариях!