Куда поехать на Новый год 2027 в России: 12 красивых мест для незабываемых каникул
До Нового года осталось совсем немного, а значит, пора решать, где провести зимние каникулы. Одни мечтают о заснеженных лесах и настоящей русской сказке, другие хотят встретить праздник у моря, покататься на горных лыжах или погулять по украшенным улицам больших городов. Хорошая новость: в России найдётся направление практически на любой вкус.
В 2027 году новогодние каникулы будут особенно продолжительными. Россияне, работающие по стандартной пятидневной неделе, отдохнут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Это 11 дней, которых вполне достаточно для небольшого путешествия или полноценного зимнего отпуска.
Куда отправиться с детьми, где провести романтический Новый год вдвоём, а какие места выбрать любителям снега, гор и активных развлечений? Собрали 12 интересных направлений по России.
1. Москва — за новогодними огнями и праздничной атмосферой
Кому подойдёт: семьям с детьми, парам, любителям больших городов.
Москва в новогодние праздники превращается в огромную праздничную декорацию. Нарядные улицы, сверкающие гирлянды, катки, ярмарки и красивые витрины создают ощущение, будто вы оказались в рождественском фильме.
Начать путешествие стоит с Красной площади, Никольской улицы и парка «Зарядье».
Затем можно отправиться на ВДНХ, прогуляться по Парку Горького или посмотреть на зимнюю столицу с Воробьёвых гор.
Для семей с детьми в Москве обычно доступны театральные представления, праздничные программы и различные зимние развлечения.
Что обязательно сделать:
- Прогуляться по праздничному центру.
- Сфотографироваться у новогодних украшений.
- Посетить один из городских парков.
- Выбрать бесплатное праздничное мероприятие.
Многие прогулочные маршруты доступны без покупки билетов. Однако катки, спектакли и отдельные развлечения могут быть платными.
Актуальную праздничную программу можно проверить на официальном портале «Зима в Москве».
2. Санкт-Петербург — романтика зимних дворцов и красивых улиц
Кому подойдёт: парам, любителям истории, музеев и неспешных прогулок.
Если вы мечтаете встретить Новый год среди великолепной архитектуры, отправляйтесь в Санкт-Петербург.
Зимой город выглядит особенно романтично. Подсвеченные дворцы, заснеженные набережные и праздничные витрины создают неповторимую атмосферу.
Главные места для прогулок — Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевская площадь и набережные Невы.
В праздничные дни можно посетить Эрмитаж, Русский музей, театры или отправиться в пригородные дворцовые комплексы.
При этом следует учитывать, что зима в Петербурге бывает ветреной и влажной. Поэтому особенно важно взять непромокаемую обувь и тёплую одежду.
Что обязательно сделать:
- Прогуляться по Невскому проспекту.
- Увидеть Зимний дворец в праздничной подсветке.
- Посетить музей или театр.
- Провести вечер в уютном кафе.
Совет: если хотите сэкономить, выбирайте гостиницу недалеко от станции метро, но не обязательно в самом центре.
3. Великий Устюг — в гости к настоящему Деду Морозу
Кому подойдёт: семьям с детьми, особенно дошкольного и младшего школьного возраста.
Великий Устюг в Вологодской области — одно из самых сказочных новогодних направлений России.
Именно здесь находится знаменитая Вотчина Деда Мороза, куда ежегодно приезжают семьи со всей страны.
Детей ждут прогулки по сказочной территории, встречи с зимним волшебником, тематические развлечения и праздничные экскурсии.
Взрослым тоже будет интересно: старинная архитектура Великого Устюга, заснеженные улицы и атмосфера русского Севера позволяют почувствовать настоящее приближение Рождества.
Что обязательно сделать:
- Посетить Вотчину Деда Мороза.
- Отправить праздничную открытку с Почты Деда Мороза.
- Прогуляться по историческому центру Великого Устюга.
- Выбрать семейную экскурсионную программу.
Поездку лучше планировать заранее. В конце декабря и начале января спрос на проживание и экскурсии особенно высок.
Программы посещения публикуются на сайте Дома Деда Мороза.
4. Вологда — новогодняя столица России 2027 года
Кому подойдёт: семьям, любителям народных традиций и праздничных фестивалей.
Если хочется поехать туда, где Новый год действительно станет главным событием зимы, обратите внимание на Вологду.
В 2027 году город получил статус Новогодней столицы России.
Праздничный сезон официально откроется 12 декабря 2026 года.
Вологда готовит насыщенную программу с концертами, уличными представлениями, ярмарками и тематическими фестивалями.
Среди наиболее интересных событий — Всероссийский фестиваль уличных театров «В гостях у сказки», который запланирован на 3–6 января 2027 года.
Кроме того, 5–6 января ожидается фестиваль русской северной кухни «Холодец».
В свободное время можно познакомиться с историческим центром Вологды, полюбоваться деревянным зодчеством и попробовать традиционные местные продукты.
Что обязательно сделать:
- Посетить праздничные городские мероприятия.
- Прогуляться по историческому центру.
- Познакомиться с вологодскими ремёслами.
- Попробовать блюда северной кухни.
Официальную программу можно найти на туристическом портале Вологодской области.
5. Казань — восточная сказка с русским характером
Кому подойдёт: семьям, парам и любителям гастрономических путешествий.
Казань — прекрасный вариант для тех, кто хочет совместить праздничные прогулки, интересную архитектуру и необычную кухню.
Зимой столица Татарстана выглядит особенно красиво. Огни праздничных улиц, белоснежный Казанский кремль и уютные кафе создают прекрасную атмосферу для отдыха.
Обязательно стоит посетить улицу Баумана, Казанский кремль, набережную озера Кабан и исторические районы города.
Отдельного внимания заслуживает татарская кухня. Во время поездки попробуйте эчпочмак, кыстыбый, чак-чак и другие местные блюда.
Что обязательно сделать:
- Увидеть Казанский кремль.
- Прогуляться по улице Баумана.
- Попробовать национальную кухню.
- Посетить зимние городские мероприятия.
Казань удобна как для короткой поездки на два-три дня, так и для более продолжительного отдыха.
6. Карелия — заснеженные леса, озёра и зимняя сказка
Кому подойдёт: любителям природы, спокойного отдыха и необычных впечатлений.
Тем, кто устал от городского шума, стоит присмотреться к Карелии.
Зимой здесь особенно красиво: хвойные леса покрываются снегом, озёра замерзают, а небольшие деревянные домики среди деревьев напоминают иллюстрации к сказкам.
Одно из самых известных мест — горный парк «Рускеала», знаменитый Мраморным каньоном.
Любителям необычного транспорта стоит обратить внимание на туристический ретропоезд «Рускеальский экспресс», который связывает Сортавалу и район горного парка.
Можно также остановиться в загородном доме, отправиться на экскурсию или познакомиться с карельскими традициями.
Что обязательно сделать:
- Побывать в горном парке «Рускеала».
- Прогуляться по заснеженному хвойному лесу.
- Попробовать традиционные карельские калитки.
- Провести вечер у камина в загородном доме.
Совет: бронируйте жильё и популярные экскурсии заранее. В праздничные дни хорошие варианты быстро заканчиваются.
7. Сочи — Новый год без сильных морозов
Кому подойдёт: семьям, парам и тем, кто хочет отдохнуть от суровой зимы.
Если снег и морозы уже надоели, отправляйтесь на Черноморское побережье.
Зимой Сочи предлагает совершенно другое настроение: пальмы, морской воздух, прогулки по набережной и сравнительно мягкую погоду.
Купаться в море в январе большинство туристов не планирует, но наслаждаться прогулками и красивыми пейзажами можно.
Отдых удобно дополнить поездкой в горы.
Что обязательно сделать:
- Прогуляться по морской набережной.
- Посетить Олимпийский парк.
- Отправиться на экскурсию в горы.
- Попробовать кавказскую кухню.
Помните, что зимой на побережье возможны дожди, а погода в горах значительно холоднее.
8. Красная Поляна — горные лыжи и отдых среди Кавказских гор
Кому подойдёт: любителям активного отдыха, горнолыжникам и компаниям друзей.
Красная Поляна — одно из самых известных направлений для зимнего отдыха в России.
В новогодние праздники сюда приезжают ради заснеженных гор, красивых отелей, ресторанов и развлечений.
На курортах горного кластера Сочи можно кататься на лыжах и сноуборде, посещать смотровые площадки, отдыхать в спа-комплексах и наслаждаться видами Кавказа.
Даже если вы никогда не стояли на лыжах, поездка может оказаться интересной.
Здесь работают инструкторы, а для новичков предусмотрены учебные зоны.
Что обязательно сделать:
- Подняться в горы на канатной дороге.
- Попробовать катание с инструктором.
- Полюбоваться зимними панорамами.
- Провести вечер в горном кафе.
Важно: праздничные даты обычно относятся к периоду повышенного спроса. Стоимость проживания и подъёмников необходимо проверять на конкретные дни.
9. Шерегеш — для тех, кто любит настоящий снег
Кому подойдёт: горнолыжникам, сноубордистам и любителям активных зимних поездок.
Шерегеш в Кемеровской области известен продолжительным горнолыжным сезоном и снежными склонами Горной Шории.
Сюда приезжают ради катания, горных пейзажей и атмосферы зимнего курорта.
В сезоне 2026–2027 годов работа трасс уже началась осенью, а на 31 декабря запланированы тематические новогодние мероприятия.
Для поездки можно выбрать гостиницу у подъёмников или жильё подальше от склонов.
Что обязательно сделать:
- Покататься на лыжах или сноуборде.
- Полюбоваться пейзажами Горной Шории.
- Отдохнуть после катания в бане.
- Встретить Новый год среди заснеженных гор.
Официальная информация о курорте: Дирекция Шерегеша.
10. Байкал — зимняя природа и удивительные пейзажи
Кому подойдёт: любителям природы, фотографам и путешественникам, ищущим необычные впечатления.
Новый год на Байкале — идея для тех, кто мечтает увидеть одно из самых красивых озёр мира зимой.
Заснеженные берега, скалистые острова, хвойные леса и морозный воздух создают незабываемые пейзажи.
Для первой поездки удобно выбрать Иркутск и посёлок Листвянка.
Однако важно учитывать одну особенность: знаменитый прозрачный байкальский лёд, ради которого многие специально приезжают на озеро, обычно лучше наблюдать позднее, когда ледовый покров сформируется.
В конце декабря и начале января Байкал ещё не везде покрыт надёжным льдом.
Поэтому не следует рассчитывать на самостоятельные поездки по льду или экскурсии по неоткрытым ледовым маршрутам.
Что обязательно сделать:
- Посмотреть на зимний Байкал с берега.
- Посетить Листвянку.
- Попробовать местную бурятскую кухню.
- Выбрать экскурсию с опытным местным гидом.
11. Калининград — новогодняя атмосфера старой Европы
Кому подойдёт: парам, любителям архитектуры и спокойных городских путешествий.
Калининград станет интересным вариантом для тех, кто хочет провести Новый год в необычной архитектурной атмосфере.
Старинные здания, уютные улицы, исторические районы и близость Балтийского моря делают город отличным направлением для зимнего отдыха.
Обязательно стоит посетить остров Канта, Кафедральный собор и Рыбную деревню.
Если позволяет погода, можно отправиться в Зеленоградск или Светлогорск, чтобы погулять у зимнего Балтийского моря.
Что обязательно сделать:
- Посетить остров Канта.
- Прогуляться по старым кварталам Калининграда.
- Попробовать блюда местной кухни.
- Съездить на Балтийское побережье.
Учтите, что зима здесь бывает влажной и ветреной, а устойчивый снежный покров не гарантирован.
12. Якутия — настоящий Новый год на Полюсе холода
Кому подойдёт: любителям необычных путешествий, экстремального туризма и северной культуры.
А вот тем, кто хочет встретить Новый год по-настоящему необычно, стоит отправиться в Якутию.
Это направление трудно сравнить с обычным зимним путешествием.
В Якутске можно познакомиться с культурой народа саха, попробовать национальную кухню, увидеть морозные пейзажи и почувствовать, что такое настоящая северная зима.
Особенно смелые путешественники могут отправиться в Оймякон — одно из самых холодных постоянно населённых мест планеты.
Зимой температура здесь способна опускаться значительно ниже минус 40 градусов.
Такая поездка требует серьёзной подготовки, специальной одежды и опытного сопровождения.
Что обязательно сделать:
- Познакомиться с зимним Якутском.
- Попробовать блюда якутской кухни.
- Увидеть северные зимние пейзажи.
- При достаточной подготовке отправиться в организованный тур на Полюс холода.
На зимний сезон 2026–2027 годов местные туроператоры предлагают в том числе новогодние экспедиции по маршруту Якутск — Оймякон — Магадан.
Проверить даты и условия можно на сайте «Оймякон-Тур».
Куда поехать на Новый год недорого?
Новогоднее путешествие не обязательно должно стоить целое состояние.
Если бюджет ограничен, разумнее выбирать направления с доступным транспортом из вашего города.
Например, жителям Москвы и соседних регионов можно рассмотреть короткую поездку в города Золотого кольца, Вологду или Санкт-Петербург.
Жителям Поволжья удобно путешествовать в Казань и соседние исторические города.
А путешественникам из Сибири имеет смысл сравнить стоимость отдыха в Шерегеше, на Алтае и Байкале.
Чтобы сократить расходы, выбирайте поездки на несколько дней, бронируйте жильё заранее и обращайте внимание на бесплатные прогулочные маршруты.
Важно учитывать не только стоимость гостиницы, но и расходы на транспорт, питание, экскурсии и праздничные программы.
Куда лучше поехать с детьми?
Если вы планируете новогодний отдых всей семьёй, особенно важно учитывать возраст ребёнка, длительность дороги и погодные условия.
Великий Устюг подойдёт тем, кто хочет подарить детям настоящую новогоднюю сказку и встречу с Дедом Морозом.
Москва порадует большим количеством развлечений, музеев, парков и праздничных мероприятий.
Вологда заинтересует семейными фестивалями и атмосферой русского Севера.
Казань станет хорошим вариантом для сочетания прогулок, музеев и знакомства с новой культурой.
Сочи можно выбрать, если хочется избежать сильных морозов.
А для школьников, которые любят активный отдых, интересными могут оказаться Карелия и горные курорты.
Когда лучше бронировать новогоднее путешествие?
Если вы планируете поездку на период с 31 декабря по 10 января, откладывать бронирование не стоит.
Особенно это касается популярных семейных направлений, загородных гостиниц и горнолыжных курортов.
Перед оплатой внимательно проверьте условия отмены бронирования, стоимость праздничного ужина и наличие обязательных дополнительных сборов.
Уточните, входят ли в стоимость проживания питание, трансфер и новогодняя программа.
Если путешествуете с детьми, обязательно учитывайте время в дороге и возможность отдыха после переезда.
Где лучше встретить Новый год — 2027?
У каждого направления есть собственное очарование.
Москва подарит праздничные огни и атмосферу большого города. Санкт-Петербург — романтику и красивую архитектуру. Великий Устюг — настоящую новогоднюю сказку для детей.
В Карелии можно насладиться зимней природой, в Сочи — отдохнуть от морозов, а в Шерегеше и Красной Поляне — активно провести каникулы на горных склонах.
Тем, кто мечтает о необычном путешествии, стоит присмотреться к Байкалу и Якутии.
Главное — выбирать не самое модное направление, а то место, где именно вам будет по-настоящему хорошо.
Ведь лучшие новогодние воспоминания связаны не столько с расстоянием и стоимостью поездки, сколько с людьми, впечатлениями и ощущением праздника.
А где вы мечтаете встретить Новый год — 2027? В заснеженных горах, на берегу моря или в уютном российском городе? Поделитесь своими планами в комментариях!
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий